- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
738
盈利交易:
384 (52.03%)
亏损交易:
354 (47.97%)
最好交易:
43.89 USD
最差交易:
-24.14 USD
毛利:
1 673.32 USD (155 359 pips)
毛利亏损:
-1 682.45 USD (154 380 pips)
最大连续赢利:
14 (13.26 USD)
最大连续盈利:
121.13 USD (9)
夏普比率:
0.01
交易活动:
8.62%
最大入金加载:
78.11%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
73
平均持有时间:
34 分钟
采收率:
-0.05
长期交易:
395 (53.52%)
短期交易:
343 (46.48%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-0.01 USD
平均利润:
4.36 USD
平均损失:
-4.75 USD
最大连续失误:
14 (-24.82 USD)
最大连续亏损:
-81.60 USD (6)
每月增长:
-18.75%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
65.70 USD
最大值:
184.36 USD (54.47%)
相对跌幅:
结余:
60.34% (184.36 USD)
净值:
21.19% (33.75 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|576
|EURUSD
|162
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|36
|EURUSD
|-45
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|3K
|EURUSD
|-2.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +43.89 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +13.26 USD
最大连续亏损: -24.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.32 × 327
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Tickmill-Live
|0.74 × 163
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 1490
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-25%
0
0
USD
USD
114
USD
USD
21
0%
738
52%
9%
0.99
-0.01
USD
USD
60%
1:200