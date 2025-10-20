- 자본
- 축소
트레이드:
738
이익 거래:
384 (52.03%)
손실 거래:
354 (47.97%)
최고의 거래:
43.89 USD
최악의 거래:
-24.14 USD
총 수익:
1 673.32 USD (155 359 pips)
총 손실:
-1 682.45 USD (154 380 pips)
연속 최대 이익:
14 (13.26 USD)
연속 최대 이익:
121.13 USD (9)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
8.62%
최대 입금량:
78.11%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
73
평균 유지 시간:
34 분
회복 요인:
-0.05
롱(주식매수):
395 (53.52%)
숏(주식차입매도):
343 (46.48%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.01 USD
평균 이익:
4.36 USD
평균 손실:
-4.75 USD
연속 최대 손실:
14 (-24.82 USD)
연속 최대 손실:
-81.60 USD (6)
월별 성장률:
-18.75%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
65.70 USD
최대한의:
184.36 USD (54.47%)
상대적 삭감:
잔고별:
60.34% (184.36 USD)
자본금별:
21.19% (33.75 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|576
|EURUSD
|162
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|36
|EURUSD
|-45
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|3K
|EURUSD
|-2.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +43.89 USD
최악의 거래: -24 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +13.26 USD
연속 최대 손실: -24.82 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.32 × 327
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Tickmill-Live
|0.74 × 163
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 1490
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
리뷰 없음
