Arisandi Saputra

XAU Gass

Arisandi Saputra
0 comentarios
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -25%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
738
Transacciones Rentables:
384 (52.03%)
Transacciones Irrentables:
354 (47.97%)
Mejor transacción:
43.89 USD
Peor transacción:
-24.14 USD
Beneficio Bruto:
1 673.32 USD (155 359 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 682.45 USD (154 380 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (13.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
121.13 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
8.62%
Carga máxima del depósito:
78.11%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
73
Tiempo medio de espera:
34 minutos
Factor de Recuperación:
-0.05
Transacciones Largas:
395 (53.52%)
Transacciones Cortas:
343 (46.48%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.01 USD
Beneficio medio:
4.36 USD
Pérdidas medias:
-4.75 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-24.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-81.60 USD (6)
Crecimiento al mes:
-18.75%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
65.70 USD
Máxima:
184.36 USD (54.47%)
Reducción relativa:
De balance:
60.34% (184.36 USD)
De fondos:
21.19% (33.75 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 576
EURUSD 162
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 36
EURUSD -45
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 3K
EURUSD -2.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +43.89 USD
Peor transacción: -24 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +13.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -24.82 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.32 × 327
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Tickmill-Live
0.74 × 163
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.81 × 166
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 1490
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Eightcap-Live
1.41 × 175
PepperstoneUK-Live
1.42 × 86
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
otros 52...
2026.01.09 04:31
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 11:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 06:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 14:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 04:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 03:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 00:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 23:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 11:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 09:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 01:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 03:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
