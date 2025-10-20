- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
738
Transacciones Rentables:
384 (52.03%)
Transacciones Irrentables:
354 (47.97%)
Mejor transacción:
43.89 USD
Peor transacción:
-24.14 USD
Beneficio Bruto:
1 673.32 USD (155 359 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 682.45 USD (154 380 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (13.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
121.13 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
8.62%
Carga máxima del depósito:
78.11%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
73
Tiempo medio de espera:
34 minutos
Factor de Recuperación:
-0.05
Transacciones Largas:
395 (53.52%)
Transacciones Cortas:
343 (46.48%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.01 USD
Beneficio medio:
4.36 USD
Pérdidas medias:
-4.75 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-24.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-81.60 USD (6)
Crecimiento al mes:
-18.75%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
65.70 USD
Máxima:
184.36 USD (54.47%)
Reducción relativa:
De balance:
60.34% (184.36 USD)
De fondos:
21.19% (33.75 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|576
|EURUSD
|162
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|36
|EURUSD
|-45
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|3K
|EURUSD
|-2.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +43.89 USD
Peor transacción: -24 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +13.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -24.82 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.32 × 327
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Tickmill-Live
|0.74 × 163
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 1490
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
