- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
252
Profit Trade:
137 (54.36%)
Loss Trade:
115 (45.63%)
Best Trade:
19.34 USD
Worst Trade:
-12.57 USD
Profitto lordo:
443.20 USD (32 267 pips)
Perdita lorda:
-324.54 USD (18 828 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (13.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.22 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
24.50%
Massimo carico di deposito:
12.85%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
1.75
Long Trade:
152 (60.32%)
Short Trade:
100 (39.68%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
0.47 USD
Profitto medio:
3.24 USD
Perdita media:
-2.82 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-24.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.91 USD (9)
Crescita mensile:
39.22%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.53 USD
Massimale:
67.68 USD (22.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.17% (67.68 USD)
Per equità:
0.79% (2.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|162
|XAUUSD
|90
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-45
|XAUUSD
|164
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-2.1K
|XAUUSD
|16K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.34 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +13.26 USD
Massima perdita consecutiva: -24.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.32 × 327
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Tickmill-Live
|0.74 × 163
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 1490
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
49 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
54%
0
0
USD
USD
338
USD
USD
9
0%
252
54%
24%
1.36
0.47
USD
USD
22%
1:200