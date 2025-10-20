- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
738
Прибыльных трейдов:
384 (52.03%)
Убыточных трейдов:
354 (47.97%)
Лучший трейд:
43.89 USD
Худший трейд:
-24.14 USD
Общая прибыль:
1 673.32 USD (155 359 pips)
Общий убыток:
-1 682.45 USD (154 380 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (13.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
121.13 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
8.62%
Макс. загрузка депозита:
78.11%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
73
Ср. время удержания:
34 минуты
Фактор восстановления:
-0.05
Длинных трейдов:
395 (53.52%)
Коротких трейдов:
343 (46.48%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.01 USD
Средняя прибыль:
4.36 USD
Средний убыток:
-4.75 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-24.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-81.60 USD (6)
Прирост в месяц:
-18.75%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
65.70 USD
Максимальная:
184.36 USD (54.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
60.34% (184.36 USD)
По эквити:
21.19% (33.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|576
|EURUSD
|162
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|36
|EURUSD
|-45
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|3K
|EURUSD
|-2.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +43.89 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +13.26 USD
Макс. убыток в серии: -24.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.32 × 327
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Tickmill-Live
|0.74 × 163
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 1490
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
еще 52...
Нет отзывов
