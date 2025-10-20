СигналыРазделы
Arisandi Saputra

XAU Gass

Arisandi Saputra
0 отзывов
21 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 -25%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
738
Прибыльных трейдов:
384 (52.03%)
Убыточных трейдов:
354 (47.97%)
Лучший трейд:
43.89 USD
Худший трейд:
-24.14 USD
Общая прибыль:
1 673.32 USD (155 359 pips)
Общий убыток:
-1 682.45 USD (154 380 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (13.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
121.13 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
8.62%
Макс. загрузка депозита:
78.11%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
73
Ср. время удержания:
34 минуты
Фактор восстановления:
-0.05
Длинных трейдов:
395 (53.52%)
Коротких трейдов:
343 (46.48%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.01 USD
Средняя прибыль:
4.36 USD
Средний убыток:
-4.75 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-24.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-81.60 USD (6)
Прирост в месяц:
-18.75%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
65.70 USD
Максимальная:
184.36 USD (54.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
60.34% (184.36 USD)
По эквити:
21.19% (33.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 576
EURUSD 162
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 36
EURUSD -45
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3K
EURUSD -2.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +43.89 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +13.26 USD
Макс. убыток в серии: -24.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.32 × 327
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Tickmill-Live
0.74 × 163
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.81 × 166
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 1490
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Eightcap-Live
1.41 × 175
PepperstoneUK-Live
1.42 × 86
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Нет отзывов
2026.01.09 04:31
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 11:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 06:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 14:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 04:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 03:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 00:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 23:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 11:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 09:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 01:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 03:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
