İşlemler:
80
Kârla kapanan işlemler:
38 (47.50%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (52.50%)
En iyi işlem:
44.31 USD
En kötü işlem:
-20.10 USD
Brüt kâr:
362.06 USD (33 934 pips)
Brüt zarar:
-240.74 USD (21 958 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (117.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
117.77 USD (7)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
54.56%
Maks. mevduat yükü:
2.09%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
61
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.31
Alış işlemleri:
36 (45.00%)
Satış işlemleri:
44 (55.00%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
1.52 USD
Ortalama kâr:
9.53 USD
Ortalama zarar:
-5.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-33.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.51 USD (4)
Aylık büyüme:
31.78%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
91.65 USD
Maksimum:
92.81 USD (24.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.63% (3.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|EURJPY
|8
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|7
|GBPJPY
|6
|AUDJPY
|5
|USDJPY
|3
|AUDUSD
|2
|CADJPY
|2
|CHFJPY
|1
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|106
|EURJPY
|-7
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|-8
|GBPJPY
|13
|AUDJPY
|-6
|USDJPY
|9
|AUDUSD
|0
|CADJPY
|10
|CHFJPY
|-5
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|-2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|EURJPY
|-932
|EURUSD
|557
|GBPUSD
|-485
|GBPJPY
|1.1K
|AUDJPY
|-375
|USDJPY
|703
|AUDUSD
|7
|CADJPY
|791
|CHFJPY
|-362
|NZDUSD
|144
|USDCAD
|-100
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +44.31 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +117.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
481
USD
USD
2
0%
80
47%
55%
1.50
1.52
USD
USD
1%
1:200