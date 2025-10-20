- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
365
Прибыльных трейдов:
160 (43.83%)
Убыточных трейдов:
205 (56.16%)
Лучший трейд:
69.37 USD
Худший трейд:
-45.30 USD
Общая прибыль:
1 812.91 USD (162 995 pips)
Общий убыток:
-1 432.39 USD (119 538 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (111.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
117.77 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
42.62%
Макс. загрузка депозита:
10.79%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.10
Длинных трейдов:
184 (50.41%)
Коротких трейдов:
181 (49.59%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
1.04 USD
Средняя прибыль:
11.33 USD
Средний убыток:
-6.99 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-67.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-67.04 USD (9)
Прирост в месяц:
2.45%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
91.65 USD
Максимальная:
181.34 USD (21.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.00% (181.34 USD)
По эквити:
6.79% (40.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|206
|EURUSD
|25
|GBPUSD
|23
|CADJPY
|22
|EURJPY
|20
|GBPJPY
|18
|USDJPY
|16
|AUDUSD
|12
|AUDJPY
|9
|USDCHF
|4
|USDCAD
|3
|EURGBP
|3
|CHFJPY
|2
|NZDUSD
|2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|409
|EURUSD
|17
|GBPUSD
|-19
|CADJPY
|19
|EURJPY
|-7
|GBPJPY
|-4
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|0
|AUDJPY
|-19
|USDCHF
|-6
|USDCAD
|-2
|EURGBP
|1
|CHFJPY
|-7
|NZDUSD
|-1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|43K
|EURUSD
|1.3K
|GBPUSD
|-677
|CADJPY
|1.8K
|EURJPY
|-731
|GBPJPY
|306
|USDJPY
|531
|AUDUSD
|102
|AUDJPY
|-1.3K
|USDCHF
|-178
|USDCAD
|-60
|EURGBP
|73
|CHFJPY
|-535
|NZDUSD
|-35
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +69.37 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +111.59 USD
Макс. убыток в серии: -67.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
QTrade-Server
|0.00 × 2
Exness-Real33
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
FXNet-Real
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
3TGFX-Main
|0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
Larson-Demo
|0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
Exness-Real16
|0.00 × 2
Exness-Real29
|0.00 × 3
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
OctaFX-Demo
|0.00 × 13
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
AM-UK-Live
|0.00 × 2
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
еще 322...
