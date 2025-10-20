СигналыРазделы
Khaira Fadhil Darmawan

Idoy

Khaira Fadhil Darmawan
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 112%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
365
Прибыльных трейдов:
160 (43.83%)
Убыточных трейдов:
205 (56.16%)
Лучший трейд:
69.37 USD
Худший трейд:
-45.30 USD
Общая прибыль:
1 812.91 USD (162 995 pips)
Общий убыток:
-1 432.39 USD (119 538 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (111.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
117.77 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
42.62%
Макс. загрузка депозита:
10.79%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.10
Длинных трейдов:
184 (50.41%)
Коротких трейдов:
181 (49.59%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
1.04 USD
Средняя прибыль:
11.33 USD
Средний убыток:
-6.99 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-67.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-67.04 USD (9)
Прирост в месяц:
2.45%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
91.65 USD
Максимальная:
181.34 USD (21.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.00% (181.34 USD)
По эквити:
6.79% (40.38 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 206
EURUSD 25
GBPUSD 23
CADJPY 22
EURJPY 20
GBPJPY 18
USDJPY 16
AUDUSD 12
AUDJPY 9
USDCHF 4
USDCAD 3
EURGBP 3
CHFJPY 2
NZDUSD 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 409
EURUSD 17
GBPUSD -19
CADJPY 19
EURJPY -7
GBPJPY -4
USDJPY 1
AUDUSD 0
AUDJPY -19
USDCHF -6
USDCAD -2
EURGBP 1
CHFJPY -7
NZDUSD -1
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 43K
EURUSD 1.3K
GBPUSD -677
CADJPY 1.8K
EURJPY -731
GBPJPY 306
USDJPY 531
AUDUSD 102
AUDJPY -1.3K
USDCHF -178
USDCAD -60
EURGBP 73
CHFJPY -535
NZDUSD -35
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +69.37 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +111.59 USD
Макс. убыток в серии: -67.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

QTrade-Server
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 13
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
еще 322...
Нет отзывов
2025.12.24 19:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 21:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.28 11:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 08:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 08:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 01:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.06 09:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 09:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.06 09:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 23:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.05 23:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 23:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 05:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 01:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.05 01:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 19:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 19:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 15:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 14:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.