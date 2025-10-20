- 자본
트레이드:
371
이익 거래:
161 (43.39%)
손실 거래:
210 (56.60%)
최고의 거래:
69.37 USD
최악의 거래:
-45.30 USD
총 수익:
1 827.81 USD (164 495 pips)
총 손실:
-1 492.47 USD (125 468 pips)
연속 최대 이익:
8 (111.59 USD)
연속 최대 이익:
117.77 USD (7)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
34.30%
최대 입금량:
10.79%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
1.85
롱(주식매수):
190 (51.21%)
숏(주식차입매도):
181 (48.79%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
0.90 USD
평균 이익:
11.35 USD
평균 손실:
-7.11 USD
연속 최대 손실:
9 (-67.04 USD)
연속 최대 손실:
-67.04 USD (9)
월별 성장률:
12.07%
연간 예측:
146.41%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
91.65 USD
최대한의:
181.34 USD (21.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.00% (181.34 USD)
자본금별:
6.79% (40.38 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|212
|EURUSD
|25
|GBPUSD
|23
|CADJPY
|22
|EURJPY
|20
|GBPJPY
|18
|USDJPY
|16
|AUDUSD
|12
|AUDJPY
|9
|USDCHF
|4
|USDCAD
|3
|EURGBP
|3
|CHFJPY
|2
|NZDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|364
|EURUSD
|17
|GBPUSD
|-19
|CADJPY
|19
|EURJPY
|-7
|GBPJPY
|-4
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|0
|AUDJPY
|-19
|USDCHF
|-6
|USDCAD
|-2
|EURGBP
|1
|CHFJPY
|-7
|NZDUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|38K
|EURUSD
|1.3K
|GBPUSD
|-677
|CADJPY
|1.8K
|EURJPY
|-731
|GBPJPY
|306
|USDJPY
|531
|AUDUSD
|102
|AUDJPY
|-1.3K
|USDCHF
|-178
|USDCAD
|-60
|EURGBP
|73
|CHFJPY
|-535
|NZDUSD
|-35
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
최고의 거래: +69.37 USD
최악의 거래: -45 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +111.59 USD
연속 최대 손실: -67.04 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 13
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
리뷰 없음
