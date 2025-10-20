- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
80
Profit Trade:
38 (47.50%)
Loss Trade:
42 (52.50%)
Best Trade:
44.31 USD
Worst Trade:
-20.10 USD
Profitto lordo:
362.06 USD (33 934 pips)
Perdita lorda:
-240.74 USD (21 958 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (117.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
117.77 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
46.22%
Massimo carico di deposito:
2.09%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
61
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.31
Long Trade:
36 (45.00%)
Short Trade:
44 (55.00%)
Fattore di profitto:
1.50
Profitto previsto:
1.52 USD
Profitto medio:
9.53 USD
Perdita media:
-5.73 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-33.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.51 USD (4)
Crescita mensile:
31.78%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
91.65 USD
Massimale:
92.81 USD (24.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.63% (3.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|EURJPY
|8
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|7
|GBPJPY
|6
|AUDJPY
|5
|USDJPY
|3
|AUDUSD
|2
|CADJPY
|2
|CHFJPY
|1
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|106
|EURJPY
|-7
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|-8
|GBPJPY
|13
|AUDJPY
|-6
|USDJPY
|9
|AUDUSD
|0
|CADJPY
|10
|CHFJPY
|-5
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|-2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|EURJPY
|-932
|EURUSD
|557
|GBPUSD
|-485
|GBPJPY
|1.1K
|AUDJPY
|-375
|USDJPY
|703
|AUDUSD
|7
|CADJPY
|791
|CHFJPY
|-362
|NZDUSD
|144
|USDCAD
|-100
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +44.31 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +117.77 USD
Massima perdita consecutiva: -33.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
