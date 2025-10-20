SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Idoy
Khaira Fadhil Darmawan

Idoy

Khaira Fadhil Darmawan
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
80
Profit Trade:
38 (47.50%)
Loss Trade:
42 (52.50%)
Best Trade:
44.31 USD
Worst Trade:
-20.10 USD
Profitto lordo:
362.06 USD (33 934 pips)
Perdita lorda:
-240.74 USD (21 958 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (117.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
117.77 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
46.22%
Massimo carico di deposito:
2.09%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
61
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.31
Long Trade:
36 (45.00%)
Short Trade:
44 (55.00%)
Fattore di profitto:
1.50
Profitto previsto:
1.52 USD
Profitto medio:
9.53 USD
Perdita media:
-5.73 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-33.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.51 USD (4)
Crescita mensile:
31.78%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
91.65 USD
Massimale:
92.81 USD (24.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.63% (3.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 37
EURJPY 8
EURUSD 7
GBPUSD 7
GBPJPY 6
AUDJPY 5
USDJPY 3
AUDUSD 2
CADJPY 2
CHFJPY 1
NZDUSD 1
USDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 106
EURJPY -7
EURUSD 9
GBPUSD -8
GBPJPY 13
AUDJPY -6
USDJPY 9
AUDUSD 0
CADJPY 10
CHFJPY -5
NZDUSD 3
USDCAD -2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 11K
EURJPY -932
EURUSD 557
GBPUSD -485
GBPJPY 1.1K
AUDJPY -375
USDJPY 703
AUDUSD 7
CADJPY 791
CHFJPY -362
NZDUSD 144
USDCAD -100
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +44.31 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +117.77 USD
Massima perdita consecutiva: -33.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
312 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.20 10:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Idoy
30USD al mese
0%
0
0
USD
481
USD
2
0%
80
47%
46%
1.50
1.52
USD
1%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.