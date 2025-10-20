SeñalesSecciones
Khaira Fadhil Darmawan

Idoy

Khaira Fadhil Darmawan
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 112%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
365
Transacciones Rentables:
160 (43.83%)
Transacciones Irrentables:
205 (56.16%)
Mejor transacción:
69.37 USD
Peor transacción:
-45.30 USD
Beneficio Bruto:
1 812.91 USD (162 995 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 432.39 USD (119 538 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (111.59 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
117.77 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
42.62%
Carga máxima del depósito:
10.79%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
2.10
Transacciones Largas:
184 (50.41%)
Transacciones Cortas:
181 (49.59%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
1.04 USD
Beneficio medio:
11.33 USD
Pérdidas medias:
-6.99 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-67.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-67.04 USD (9)
Crecimiento al mes:
2.45%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
91.65 USD
Máxima:
181.34 USD (21.48%)
Reducción relativa:
De balance:
30.00% (181.34 USD)
De fondos:
6.79% (40.38 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 206
EURUSD 25
GBPUSD 23
CADJPY 22
EURJPY 20
GBPJPY 18
USDJPY 16
AUDUSD 12
AUDJPY 9
USDCHF 4
USDCAD 3
EURGBP 3
CHFJPY 2
NZDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 409
EURUSD 17
GBPUSD -19
CADJPY 19
EURJPY -7
GBPJPY -4
USDJPY 1
AUDUSD 0
AUDJPY -19
USDCHF -6
USDCAD -2
EURGBP 1
CHFJPY -7
NZDUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 43K
EURUSD 1.3K
GBPUSD -677
CADJPY 1.8K
EURJPY -731
GBPJPY 306
USDJPY 531
AUDUSD 102
AUDJPY -1.3K
USDCHF -178
USDCAD -60
EURGBP 73
CHFJPY -535
NZDUSD -35
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +69.37 USD
Peor transacción: -45 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +111.59 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -67.04 USD

No hay comentarios
2025.12.24 19:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 21:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.28 11:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 08:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 08:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 01:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.06 09:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 09:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.06 09:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 23:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.05 23:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 23:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 05:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 01:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.05 01:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 19:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 19:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 15:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 14:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
