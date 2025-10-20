- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
365
盈利交易:
160 (43.83%)
亏损交易:
205 (56.16%)
最好交易:
69.37 USD
最差交易:
-45.30 USD
毛利:
1 812.91 USD (162 995 pips)
毛利亏损:
-1 432.39 USD (119 538 pips)
最大连续赢利:
8 (111.59 USD)
最大连续盈利:
117.77 USD (7)
夏普比率:
0.09
交易活动:
42.62%
最大入金加载:
10.79%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.10
长期交易:
184 (50.41%)
短期交易:
181 (49.59%)
利润因子:
1.27
预期回报:
1.04 USD
平均利润:
11.33 USD
平均损失:
-6.99 USD
最大连续失误:
9 (-67.04 USD)
最大连续亏损:
-67.04 USD (9)
每月增长:
2.45%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
91.65 USD
最大值:
181.34 USD (21.48%)
相对跌幅:
结余:
30.00% (181.34 USD)
净值:
6.79% (40.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|206
|EURUSD
|25
|GBPUSD
|23
|CADJPY
|22
|EURJPY
|20
|GBPJPY
|18
|USDJPY
|16
|AUDUSD
|12
|AUDJPY
|9
|USDCHF
|4
|USDCAD
|3
|EURGBP
|3
|CHFJPY
|2
|NZDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|409
|EURUSD
|17
|GBPUSD
|-19
|CADJPY
|19
|EURJPY
|-7
|GBPJPY
|-4
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|0
|AUDJPY
|-19
|USDCHF
|-6
|USDCAD
|-2
|EURGBP
|1
|CHFJPY
|-7
|NZDUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|43K
|EURUSD
|1.3K
|GBPUSD
|-677
|CADJPY
|1.8K
|EURJPY
|-731
|GBPJPY
|306
|USDJPY
|531
|AUDUSD
|102
|AUDJPY
|-1.3K
|USDCHF
|-178
|USDCAD
|-60
|EURGBP
|73
|CHFJPY
|-535
|NZDUSD
|-35
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +69.37 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +111.59 USD
最大连续亏损: -67.04 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 13
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
112%
0
0
USD
USD
467
USD
USD
11
0%
365
43%
43%
1.26
1.04
USD
USD
30%
1:200