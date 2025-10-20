SinaisSeções
Khaira Fadhil Darmawan

Idoy

Khaira Fadhil Darmawan
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 112%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
365
Negociações com lucro:
160 (43.83%)
Negociações com perda:
205 (56.16%)
Melhor negociação:
69.37 USD
Pior negociação:
-45.30 USD
Lucro bruto:
1 812.91 USD (162 995 pips)
Perda bruta:
-1 432.39 USD (119 538 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (111.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
117.77 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
42.62%
Depósito máximo carregado:
10.79%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
2.10
Negociações longas:
184 (50.41%)
Negociações curtas:
181 (49.59%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
1.04 USD
Lucro médio:
11.33 USD
Perda média:
-6.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-67.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-67.04 USD (9)
Crescimento mensal:
2.45%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
91.65 USD
Máximo:
181.34 USD (21.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.00% (181.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.79% (40.38 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 206
EURUSD 25
GBPUSD 23
CADJPY 22
EURJPY 20
GBPJPY 18
USDJPY 16
AUDUSD 12
AUDJPY 9
USDCHF 4
USDCAD 3
EURGBP 3
CHFJPY 2
NZDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 409
EURUSD 17
GBPUSD -19
CADJPY 19
EURJPY -7
GBPJPY -4
USDJPY 1
AUDUSD 0
AUDJPY -19
USDCHF -6
USDCAD -2
EURGBP 1
CHFJPY -7
NZDUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 43K
EURUSD 1.3K
GBPUSD -677
CADJPY 1.8K
EURJPY -731
GBPJPY 306
USDJPY 531
AUDUSD 102
AUDJPY -1.3K
USDCHF -178
USDCAD -60
EURGBP 73
CHFJPY -535
NZDUSD -35
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +69.37 USD
Pior negociação: -45 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +111.59 USD
Máxima perda consecutiva: -67.04 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

QTrade-Server
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 13
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
322 mais ...
Sem comentários
2025.12.24 19:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 21:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.28 11:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 08:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 08:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 01:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.06 09:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 09:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.06 09:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 23:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.05 23:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 23:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 05:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 01:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.05 01:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 19:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 19:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 15:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 14:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
Idoy
30 USD por mês
112%
0
0
USD
467
USD
11
0%
365
43%
43%
1.26
1.04
USD
30%
1:200
