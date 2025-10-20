- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
365
Negociações com lucro:
160 (43.83%)
Negociações com perda:
205 (56.16%)
Melhor negociação:
69.37 USD
Pior negociação:
-45.30 USD
Lucro bruto:
1 812.91 USD (162 995 pips)
Perda bruta:
-1 432.39 USD (119 538 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (111.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
117.77 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
42.62%
Depósito máximo carregado:
10.79%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
2.10
Negociações longas:
184 (50.41%)
Negociações curtas:
181 (49.59%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
1.04 USD
Lucro médio:
11.33 USD
Perda média:
-6.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-67.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-67.04 USD (9)
Crescimento mensal:
2.45%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
91.65 USD
Máximo:
181.34 USD (21.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.00% (181.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.79% (40.38 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|206
|EURUSD
|25
|GBPUSD
|23
|CADJPY
|22
|EURJPY
|20
|GBPJPY
|18
|USDJPY
|16
|AUDUSD
|12
|AUDJPY
|9
|USDCHF
|4
|USDCAD
|3
|EURGBP
|3
|CHFJPY
|2
|NZDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|409
|EURUSD
|17
|GBPUSD
|-19
|CADJPY
|19
|EURJPY
|-7
|GBPJPY
|-4
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|0
|AUDJPY
|-19
|USDCHF
|-6
|USDCAD
|-2
|EURGBP
|1
|CHFJPY
|-7
|NZDUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|43K
|EURUSD
|1.3K
|GBPUSD
|-677
|CADJPY
|1.8K
|EURJPY
|-731
|GBPJPY
|306
|USDJPY
|531
|AUDUSD
|102
|AUDJPY
|-1.3K
|USDCHF
|-178
|USDCAD
|-60
|EURGBP
|73
|CHFJPY
|-535
|NZDUSD
|-35
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +69.37 USD
Pior negociação: -45 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +111.59 USD
Máxima perda consecutiva: -67.04 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 13
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
322 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
112%
0
0
USD
USD
467
USD
USD
11
0%
365
43%
43%
1.26
1.04
USD
USD
30%
1:200