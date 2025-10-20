SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Idoy
Khaira Fadhil Darmawan

Idoy

Khaira Fadhil Darmawan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 112%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
365
Gewinntrades:
160 (43.83%)
Verlusttrades:
205 (56.16%)
Bester Trade:
69.37 USD
Schlechtester Trade:
-45.30 USD
Bruttoprofit:
1 812.91 USD (162 995 pips)
Bruttoverlust:
-1 432.39 USD (119 538 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (111.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
117.77 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
42.62%
Max deposit load:
10.79%
Letzter Trade:
11 Tage
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
2.10
Long-Positionen:
184 (50.41%)
Short-Positionen:
181 (49.59%)
Profit-Faktor:
1.27
Mathematische Gewinnerwartung:
1.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-67.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-67.04 USD (9)
Wachstum pro Monat :
2.45%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
91.65 USD
Maximaler:
181.34 USD (21.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
30.00% (181.34 USD)
Kapital:
6.79% (40.38 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 206
EURUSD 25
GBPUSD 23
CADJPY 22
EURJPY 20
GBPJPY 18
USDJPY 16
AUDUSD 12
AUDJPY 9
USDCHF 4
USDCAD 3
EURGBP 3
CHFJPY 2
NZDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 409
EURUSD 17
GBPUSD -19
CADJPY 19
EURJPY -7
GBPJPY -4
USDJPY 1
AUDUSD 0
AUDJPY -19
USDCHF -6
USDCAD -2
EURGBP 1
CHFJPY -7
NZDUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 43K
EURUSD 1.3K
GBPUSD -677
CADJPY 1.8K
EURJPY -731
GBPJPY 306
USDJPY 531
AUDUSD 102
AUDJPY -1.3K
USDCHF -178
USDCAD -60
EURGBP 73
CHFJPY -535
NZDUSD -35
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +69.37 USD
Schlechtester Trade: -45 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +111.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -67.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

QTrade-Server
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 13
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
noch 322 ...
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Idoy
30 USD pro Monat
112%
0
0
USD
467
USD
11
0%
365
43%
43%
1.26
1.04
USD
30%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.