- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
30
Kârla kapanan işlemler:
20 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (33.33%)
En iyi işlem:
18.09 USD
En kötü işlem:
-9.65 USD
Brüt kâr:
128.04 USD (11 019 pips)
Brüt zarar:
-43.92 USD (4 784 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (51.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.34 USD (7)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
4.76
Alış işlemleri:
12 (40.00%)
Satış işlemleri:
18 (60.00%)
Kâr faktörü:
2.92
Beklenen getiri:
2.80 USD
Ortalama kâr:
6.40 USD
Ortalama zarar:
-4.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-17.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.67 USD (2)
Aylık büyüme:
21.64%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
17.67 USD (8.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5
|GBPAUD
|5
|AUDCAD
|4
|NZDCAD
|3
|USDCAD
|2
|USDCHF
|2
|AUDJPY
|1
|EURCHF
|1
|XAUUSD
|1
|EURGBP
|1
|GBPNZD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|EURJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|26
|GBPAUD
|9
|AUDCAD
|-12
|NZDCAD
|7
|USDCAD
|5
|USDCHF
|13
|AUDJPY
|4
|EURCHF
|5
|XAUUSD
|0
|EURGBP
|-2
|GBPNZD
|2
|AUDUSD
|7
|GBPUSD
|9
|USDJPY
|6
|EURJPY
|5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.9K
|GBPAUD
|-36
|AUDCAD
|-1.4K
|NZDCAD
|738
|USDCAD
|153
|USDCHF
|489
|AUDJPY
|600
|EURCHF
|364
|XAUUSD
|32
|EURGBP
|-115
|GBPNZD
|326
|AUDUSD
|671
|GBPUSD
|920
|USDJPY
|908
|EURJPY
|683
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.09 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +51.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.19 × 335
RoboForex-ProCent-5
|0.26 × 66
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
|1.56 × 2602
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.57 × 483
RoboForex-Pro-5
|1.83 × 4054
RoboForex-Pro-6
|2.06 × 2159
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.62 × 717
VantageInternational-Live 9
|4.15 × 343
RoboForex-Pro-3
|4.95 × 81
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
İnceleme yok