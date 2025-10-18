SinyallerBölümler
Elber Luiz Farias De Camargo

AlphaDesk Capital

Elber Luiz Farias De Camargo
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
30
Kârla kapanan işlemler:
20 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (33.33%)
En iyi işlem:
18.09 USD
En kötü işlem:
-9.65 USD
Brüt kâr:
128.04 USD (11 019 pips)
Brüt zarar:
-43.92 USD (4 784 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (51.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.34 USD (7)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
4.76
Alış işlemleri:
12 (40.00%)
Satış işlemleri:
18 (60.00%)
Kâr faktörü:
2.92
Beklenen getiri:
2.80 USD
Ortalama kâr:
6.40 USD
Ortalama zarar:
-4.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-17.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.67 USD (2)
Aylık büyüme:
21.64%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
17.67 USD (8.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 5
GBPAUD 5
AUDCAD 4
NZDCAD 3
USDCAD 2
USDCHF 2
AUDJPY 1
EURCHF 1
XAUUSD 1
EURGBP 1
GBPNZD 1
AUDUSD 1
GBPUSD 1
USDJPY 1
EURJPY 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 26
GBPAUD 9
AUDCAD -12
NZDCAD 7
USDCAD 5
USDCHF 13
AUDJPY 4
EURCHF 5
XAUUSD 0
EURGBP -2
GBPNZD 2
AUDUSD 7
GBPUSD 9
USDJPY 6
EURJPY 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.9K
GBPAUD -36
AUDCAD -1.4K
NZDCAD 738
USDCAD 153
USDCHF 489
AUDJPY 600
EURCHF 364
XAUUSD 32
EURGBP -115
GBPNZD 326
AUDUSD 671
GBPUSD 920
USDJPY 908
EURJPY 683
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.09 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +51.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.19 × 335
RoboForex-ProCent-5
0.26 × 66
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
1.56 × 2602
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.57 × 483
RoboForex-Pro-5
1.83 × 4054
RoboForex-Pro-6
2.06 × 2159
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.62 × 717
VantageInternational-Live 9
4.15 × 343
RoboForex-Pro-3
4.95 × 81
Axi-US03-Live
10.24 × 793
2025.10.18 01:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 01:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
