Trades insgesamt:
160
Gewinntrades:
122 (76.25%)
Verlusttrades:
38 (23.75%)
Bester Trade:
18.09 USD
Schlechtester Trade:
-23.38 USD
Bruttoprofit:
217.97 USD (24 337 pips)
Bruttoverlust:
-221.25 USD (27 279 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (19.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
51.34 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
66.94%
Max deposit load:
211.68%
Letzter Trade:
12 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.02
Long-Positionen:
80 (50.00%)
Short-Positionen:
80 (50.00%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.82 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-147.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-147.74 USD (12)
Wachstum pro Monat :
32.82%
Jahresprognose:
398.19%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.75 USD
Maximaler:
147.74 USD (61.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
74.40% (147.73 USD)
Kapital:
90.55% (146.08 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|.US500Cash
|16
|AUDCAD
|14
|AUDJPY
|10
|CHFJPY
|10
|EURUSD
|8
|GBPCAD
|8
|GBPAUD
|7
|EURAUD
|7
|AUDCHF
|7
|USDCAD
|6
|NZDCAD
|6
|EURCAD
|6
|AUDNZD
|6
|GBPCHF
|6
|EURCHF
|5
|EURGBP
|5
|EURJPY
|5
|NZDJPY
|5
|CADCHF
|4
|USDCHF
|3
|NZDUSD
|3
|AUDUSD
|2
|GBPUSD
|2
|NZDCHF
|2
|GBPJPY
|2
|XAUUSD
|1
|GBPNZD
|1
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
|EURNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|.US500Cash
|5
|AUDCAD
|-5
|AUDJPY
|9
|CHFJPY
|-42
|EURUSD
|27
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|10
|EURAUD
|4
|AUDCHF
|5
|USDCAD
|5
|NZDCAD
|8
|EURCAD
|5
|AUDNZD
|2
|GBPCHF
|-15
|EURCHF
|8
|EURGBP
|1
|EURJPY
|-69
|NZDJPY
|2
|CADCHF
|-7
|USDCHF
|14
|NZDUSD
|-1
|AUDUSD
|7
|GBPUSD
|10
|NZDCHF
|1
|GBPJPY
|1
|XAUUSD
|0
|GBPNZD
|2
|USDJPY
|6
|CADJPY
|1
|EURNZD
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|.US500Cash
|1.5K
|AUDCAD
|-522
|AUDJPY
|1.4K
|CHFJPY
|-5.5K
|EURUSD
|2K
|GBPCAD
|-498
|GBPAUD
|134
|EURAUD
|559
|AUDCHF
|405
|USDCAD
|237
|NZDCAD
|951
|EURCAD
|675
|AUDNZD
|391
|GBPCHF
|-1.2K
|EURCHF
|618
|EURGBP
|43
|EURJPY
|-7.8K
|NZDJPY
|270
|CADCHF
|-528
|USDCHF
|547
|NZDUSD
|-76
|AUDUSD
|735
|GBPUSD
|1K
|NZDCHF
|116
|GBPJPY
|143
|XAUUSD
|32
|GBPNZD
|326
|USDJPY
|908
|CADJPY
|90
|EURNZD
|80
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Bester Trade: +18.09 USD
Schlechtester Trade: -23 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +19.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -147.74 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.19 × 335
|
RoboForex-ProCent-5
|0.25 × 68
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.46 × 532
|
RoboForex-Pro-4
|1.95 × 3197
|
RoboForex-Pro-5
|2.46 × 5198
|
RoboForex-Pro-6
|2.59 × 2678
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.19 × 822
|
VantageInternational-Live 9
|3.74 × 704
|
RoboForex-Pro-3
|4.47 × 90
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-12%
0
0
USD
USD
18
USD
USD
18
0%
160
76%
67%
0.98
-0.02
USD
USD
91%
1:500