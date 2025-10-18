- 자본
트레이드:
161
이익 거래:
122 (75.77%)
손실 거래:
39 (24.22%)
최고의 거래:
18.09 USD
최악의 거래:
-23.38 USD
총 수익:
217.97 USD (24 337 pips)
총 손실:
-222.14 USD (27 500 pips)
연속 최대 이익:
28 (19.00 USD)
연속 최대 이익:
51.34 USD (7)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
47.63%
최대 입금량:
211.68%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.03
롱(주식매수):
80 (49.69%)
숏(주식차입매도):
81 (50.31%)
수익 요인:
0.98
기대수익:
-0.03 USD
평균 이익:
1.79 USD
평균 손실:
-5.70 USD
연속 최대 손실:
12 (-147.74 USD)
연속 최대 손실:
-147.74 USD (12)
월별 성장률:
-0.75%
연간 예측:
-9.12%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.75 USD
최대한의:
147.74 USD (61.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
74.40% (147.73 USD)
자본금별:
90.55% (146.08 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|.US500Cash
|17
|AUDCAD
|14
|AUDJPY
|10
|CHFJPY
|10
|EURUSD
|8
|GBPCAD
|8
|GBPAUD
|7
|EURAUD
|7
|AUDCHF
|7
|USDCAD
|6
|NZDCAD
|6
|EURCAD
|6
|AUDNZD
|6
|GBPCHF
|6
|EURCHF
|5
|EURGBP
|5
|EURJPY
|5
|NZDJPY
|5
|CADCHF
|4
|USDCHF
|3
|NZDUSD
|3
|AUDUSD
|2
|GBPUSD
|2
|NZDCHF
|2
|GBPJPY
|2
|XAUUSD
|1
|GBPNZD
|1
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
|EURNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|.US500Cash
|4
|AUDCAD
|-5
|AUDJPY
|9
|CHFJPY
|-42
|EURUSD
|27
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|10
|EURAUD
|4
|AUDCHF
|5
|USDCAD
|5
|NZDCAD
|8
|EURCAD
|5
|AUDNZD
|2
|GBPCHF
|-15
|EURCHF
|8
|EURGBP
|1
|EURJPY
|-69
|NZDJPY
|2
|CADCHF
|-7
|USDCHF
|14
|NZDUSD
|-1
|AUDUSD
|7
|GBPUSD
|10
|NZDCHF
|1
|GBPJPY
|1
|XAUUSD
|0
|GBPNZD
|2
|USDJPY
|6
|CADJPY
|1
|EURNZD
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|.US500Cash
|1.3K
|AUDCAD
|-522
|AUDJPY
|1.4K
|CHFJPY
|-5.5K
|EURUSD
|2K
|GBPCAD
|-498
|GBPAUD
|134
|EURAUD
|559
|AUDCHF
|405
|USDCAD
|237
|NZDCAD
|951
|EURCAD
|675
|AUDNZD
|391
|GBPCHF
|-1.2K
|EURCHF
|618
|EURGBP
|43
|EURJPY
|-7.8K
|NZDJPY
|270
|CADCHF
|-528
|USDCHF
|547
|NZDUSD
|-76
|AUDUSD
|735
|GBPUSD
|1K
|NZDCHF
|116
|GBPJPY
|143
|XAUUSD
|32
|GBPNZD
|326
|USDJPY
|908
|CADJPY
|90
|EURNZD
|80
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.19 × 335
|
RoboForex-ProCent-5
|0.25 × 68
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.46 × 532
|
RoboForex-Pro-4
|2.08 × 3281
|
RoboForex-Pro-5
|2.75 × 5506
|
RoboForex-Pro-6
|2.87 × 2842
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.19 × 822
|
VantageInternational-Live 9
|3.74 × 704
|
RoboForex-Pro-3
|4.47 × 90
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
