시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / AlphaDesk Capital
Elber Luiz Farias De Camargo

AlphaDesk Capital

Elber Luiz Farias De Camargo
0 리뷰
22
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -16%
RoboForex-Pro-4
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
161
이익 거래:
122 (75.77%)
손실 거래:
39 (24.22%)
최고의 거래:
18.09 USD
최악의 거래:
-23.38 USD
총 수익:
217.97 USD (24 337 pips)
총 손실:
-222.14 USD (27 500 pips)
연속 최대 이익:
28 (19.00 USD)
연속 최대 이익:
51.34 USD (7)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
47.63%
최대 입금량:
211.68%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.03
롱(주식매수):
80 (49.69%)
숏(주식차입매도):
81 (50.31%)
수익 요인:
0.98
기대수익:
-0.03 USD
평균 이익:
1.79 USD
평균 손실:
-5.70 USD
연속 최대 손실:
12 (-147.74 USD)
연속 최대 손실:
-147.74 USD (12)
월별 성장률:
-0.75%
연간 예측:
-9.12%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.75 USD
최대한의:
147.74 USD (61.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
74.40% (147.73 USD)
자본금별:
90.55% (146.08 USD)

배포

심볼 Sell Buy
.US500Cash 17
AUDCAD 14
AUDJPY 10
CHFJPY 10
EURUSD 8
GBPCAD 8
GBPAUD 7
EURAUD 7
AUDCHF 7
USDCAD 6
NZDCAD 6
EURCAD 6
AUDNZD 6
GBPCHF 6
EURCHF 5
EURGBP 5
EURJPY 5
NZDJPY 5
CADCHF 4
USDCHF 3
NZDUSD 3
AUDUSD 2
GBPUSD 2
NZDCHF 2
GBPJPY 2
XAUUSD 1
GBPNZD 1
USDJPY 1
CADJPY 1
EURNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
.US500Cash 4
AUDCAD -5
AUDJPY 9
CHFJPY -42
EURUSD 27
GBPCAD 1
GBPAUD 10
EURAUD 4
AUDCHF 5
USDCAD 5
NZDCAD 8
EURCAD 5
AUDNZD 2
GBPCHF -15
EURCHF 8
EURGBP 1
EURJPY -69
NZDJPY 2
CADCHF -7
USDCHF 14
NZDUSD -1
AUDUSD 7
GBPUSD 10
NZDCHF 1
GBPJPY 1
XAUUSD 0
GBPNZD 2
USDJPY 6
CADJPY 1
EURNZD 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
.US500Cash 1.3K
AUDCAD -522
AUDJPY 1.4K
CHFJPY -5.5K
EURUSD 2K
GBPCAD -498
GBPAUD 134
EURAUD 559
AUDCHF 405
USDCAD 237
NZDCAD 951
EURCAD 675
AUDNZD 391
GBPCHF -1.2K
EURCHF 618
EURGBP 43
EURJPY -7.8K
NZDJPY 270
CADCHF -528
USDCHF 547
NZDUSD -76
AUDUSD 735
GBPUSD 1K
NZDCHF 116
GBPJPY 143
XAUUSD 32
GBPNZD 326
USDJPY 908
CADJPY 90
EURNZD 80
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +18.09 USD
최악의 거래: -23 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +19.00 USD
연속 최대 손실: -147.74 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.19 × 335
RoboForex-ProCent-5
0.25 × 68
OctaFX-Real6
0.75 × 20
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.46 × 532
RoboForex-Pro-4
2.08 × 3281
RoboForex-Pro-5
2.75 × 5506
RoboForex-Pro-6
2.87 × 2842
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.19 × 822
VantageInternational-Live 9
3.74 × 704
RoboForex-Pro-3
4.47 × 90
Axi-US03-Live
10.24 × 793
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.12 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.12 09:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 21:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 07:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 15:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.12 05:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 14:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 01:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 03:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 01:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.18 01:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 01:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
AlphaDesk Capital
월별 30 USD
-16%
0
0
USD
17
USD
22
0%
161
75%
48%
0.98
-0.03
USD
91%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.