Elber Luiz Farias De Camargo

AlphaDesk Capital

Elber Luiz Farias De Camargo
0 comentarios
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -12%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
160
Transacciones Rentables:
122 (76.25%)
Transacciones Irrentables:
38 (23.75%)
Mejor transacción:
18.09 USD
Peor transacción:
-23.38 USD
Beneficio Bruto:
217.97 USD (24 337 pips)
Pérdidas Brutas:
-221.25 USD (27 279 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (19.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
51.34 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
66.94%
Carga máxima del depósito:
211.68%
Último trade:
9 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.02
Transacciones Largas:
80 (50.00%)
Transacciones Cortas:
80 (50.00%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.02 USD
Beneficio medio:
1.79 USD
Pérdidas medias:
-5.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-147.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-147.74 USD (12)
Crecimiento al mes:
32.82%
Pronóstico anual:
398.19%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.75 USD
Máxima:
147.74 USD (61.56%)
Reducción relativa:
De balance:
74.40% (147.73 USD)
De fondos:
90.55% (146.08 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
.US500Cash 16
AUDCAD 14
AUDJPY 10
CHFJPY 10
EURUSD 8
GBPCAD 8
GBPAUD 7
EURAUD 7
AUDCHF 7
USDCAD 6
NZDCAD 6
EURCAD 6
AUDNZD 6
GBPCHF 6
EURCHF 5
EURGBP 5
EURJPY 5
NZDJPY 5
CADCHF 4
USDCHF 3
NZDUSD 3
AUDUSD 2
GBPUSD 2
NZDCHF 2
GBPJPY 2
XAUUSD 1
GBPNZD 1
USDJPY 1
CADJPY 1
EURNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
.US500Cash 5
AUDCAD -5
AUDJPY 9
CHFJPY -42
EURUSD 27
GBPCAD 1
GBPAUD 10
EURAUD 4
AUDCHF 5
USDCAD 5
NZDCAD 8
EURCAD 5
AUDNZD 2
GBPCHF -15
EURCHF 8
EURGBP 1
EURJPY -69
NZDJPY 2
CADCHF -7
USDCHF 14
NZDUSD -1
AUDUSD 7
GBPUSD 10
NZDCHF 1
GBPJPY 1
XAUUSD 0
GBPNZD 2
USDJPY 6
CADJPY 1
EURNZD 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
.US500Cash 1.5K
AUDCAD -522
AUDJPY 1.4K
CHFJPY -5.5K
EURUSD 2K
GBPCAD -498
GBPAUD 134
EURAUD 559
AUDCHF 405
USDCAD 237
NZDCAD 951
EURCAD 675
AUDNZD 391
GBPCHF -1.2K
EURCHF 618
EURGBP 43
EURJPY -7.8K
NZDJPY 270
CADCHF -528
USDCHF 547
NZDUSD -76
AUDUSD 735
GBPUSD 1K
NZDCHF 116
GBPJPY 143
XAUUSD 32
GBPNZD 326
USDJPY 908
CADJPY 90
EURNZD 80
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +18.09 USD
Peor transacción: -23 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +19.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -147.74 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.19 × 335
RoboForex-ProCent-5
0.25 × 68
OctaFX-Real6
0.75 × 20
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.46 × 532
RoboForex-Pro-4
1.94 × 3192
RoboForex-Pro-5
2.44 × 5178
RoboForex-Pro-6
2.57 × 2668
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.19 × 822
VantageInternational-Live 9
3.74 × 704
RoboForex-Pro-3
4.47 × 90
Axi-US03-Live
10.24 × 793
No hay comentarios
2025.12.23 21:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 07:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 15:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.12 05:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 14:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 01:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 03:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 01:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.18 01:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 01:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
