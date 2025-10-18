SignauxSections
Elber Luiz Farias De Camargo

AlphaDesk Capital

Elber Luiz Farias De Camargo
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
30
Bénéfice trades:
20 (66.66%)
Perte trades:
10 (33.33%)
Meilleure transaction:
18.09 USD
Pire transaction:
-9.65 USD
Bénéfice brut:
128.04 USD (11 019 pips)
Perte brute:
-43.92 USD (4 784 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (51.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
51.34 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.45
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
4.76
Longs trades:
12 (40.00%)
Courts trades:
18 (60.00%)
Facteur de profit:
2.92
Rendement attendu:
2.80 USD
Bénéfice moyen:
6.40 USD
Perte moyenne:
-4.39 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-17.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-17.67 USD (2)
Croissance mensuelle:
21.64%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
17.67 USD (8.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 5
GBPAUD 5
AUDCAD 4
NZDCAD 3
USDCAD 2
USDCHF 2
AUDJPY 1
EURCHF 1
XAUUSD 1
EURGBP 1
GBPNZD 1
AUDUSD 1
GBPUSD 1
USDJPY 1
EURJPY 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 26
GBPAUD 9
AUDCAD -12
NZDCAD 7
USDCAD 5
USDCHF 13
AUDJPY 4
EURCHF 5
XAUUSD 0
EURGBP -2
GBPNZD 2
AUDUSD 7
GBPUSD 9
USDJPY 6
EURJPY 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 1.9K
GBPAUD -36
AUDCAD -1.4K
NZDCAD 738
USDCAD 153
USDCHF 489
AUDJPY 600
EURCHF 364
XAUUSD 32
EURGBP -115
GBPNZD 326
AUDUSD 671
GBPUSD 920
USDJPY 908
EURJPY 683
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.09 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +51.34 USD
Perte consécutive maximale: -17.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.19 × 335
RoboForex-ProCent-5
0.26 × 66
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
1.56 × 2620
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.57 × 483
RoboForex-Pro-5
1.83 × 4090
RoboForex-Pro-6
2.06 × 2177
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.62 × 717
VantageInternational-Live 9
4.15 × 343
RoboForex-Pro-3
4.95 × 81
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Aucun avis
2025.10.18 01:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 01:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
