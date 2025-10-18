Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Coinexx-Demo 0.00 × 1 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 0.19 × 335 RoboForex-ProCent-5 0.26 × 66 OctaFX-Real6 0.75 × 20 RoboForex-Pro-4 1.56 × 2620 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 1.57 × 483 RoboForex-Pro-5 1.83 × 4090 RoboForex-Pro-6 2.06 × 2177 ForexClubBY-MT4 Real Server 3.62 × 717 VantageInternational-Live 9 4.15 × 343 RoboForex-Pro-3 4.95 × 81 Axi-US03-Live 10.24 × 793