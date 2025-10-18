SinaisSeções
Elber Luiz Farias De Camargo

AlphaDesk Capital

Elber Luiz Farias De Camargo
18 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -12%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
160
Negociações com lucro:
122 (76.25%)
Negociações com perda:
38 (23.75%)
Melhor negociação:
18.09 USD
Pior negociação:
-23.38 USD
Lucro bruto:
217.97 USD (24 337 pips)
Perda bruta:
-221.25 USD (27 279 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (19.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
51.34 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
66.94%
Depósito máximo carregado:
211.68%
Último negócio:
10 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.02
Negociações longas:
80 (50.00%)
Negociações curtas:
80 (50.00%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-0.02 USD
Lucro médio:
1.79 USD
Perda média:
-5.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-147.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-147.74 USD (12)
Crescimento mensal:
32.82%
Previsão anual:
398.19%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.75 USD
Máximo:
147.74 USD (61.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
74.40% (147.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
90.55% (146.08 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
.US500Cash 16
AUDCAD 14
AUDJPY 10
CHFJPY 10
EURUSD 8
GBPCAD 8
GBPAUD 7
EURAUD 7
AUDCHF 7
USDCAD 6
NZDCAD 6
EURCAD 6
AUDNZD 6
GBPCHF 6
EURCHF 5
EURGBP 5
EURJPY 5
NZDJPY 5
CADCHF 4
USDCHF 3
NZDUSD 3
AUDUSD 2
GBPUSD 2
NZDCHF 2
GBPJPY 2
XAUUSD 1
GBPNZD 1
USDJPY 1
CADJPY 1
EURNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
.US500Cash 5
AUDCAD -5
AUDJPY 9
CHFJPY -42
EURUSD 27
GBPCAD 1
GBPAUD 10
EURAUD 4
AUDCHF 5
USDCAD 5
NZDCAD 8
EURCAD 5
AUDNZD 2
GBPCHF -15
EURCHF 8
EURGBP 1
EURJPY -69
NZDJPY 2
CADCHF -7
USDCHF 14
NZDUSD -1
AUDUSD 7
GBPUSD 10
NZDCHF 1
GBPJPY 1
XAUUSD 0
GBPNZD 2
USDJPY 6
CADJPY 1
EURNZD 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
.US500Cash 1.5K
AUDCAD -522
AUDJPY 1.4K
CHFJPY -5.5K
EURUSD 2K
GBPCAD -498
GBPAUD 134
EURAUD 559
AUDCHF 405
USDCAD 237
NZDCAD 951
EURCAD 675
AUDNZD 391
GBPCHF -1.2K
EURCHF 618
EURGBP 43
EURJPY -7.8K
NZDJPY 270
CADCHF -528
USDCHF 547
NZDUSD -76
AUDUSD 735
GBPUSD 1K
NZDCHF 116
GBPJPY 143
XAUUSD 32
GBPNZD 326
USDJPY 908
CADJPY 90
EURNZD 80
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +18.09 USD
Pior negociação: -23 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +19.00 USD
Máxima perda consecutiva: -147.74 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.19 × 335
RoboForex-ProCent-5
0.25 × 68
OctaFX-Real6
0.75 × 20
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.46 × 532
RoboForex-Pro-4
1.94 × 3192
RoboForex-Pro-5
2.44 × 5178
RoboForex-Pro-6
2.57 × 2668
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.19 × 822
VantageInternational-Live 9
3.74 × 704
RoboForex-Pro-3
4.47 × 90
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Sem comentários
2025.12.23 21:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 07:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 15:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.12 05:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 14:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 01:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 03:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 01:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.18 01:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 01:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
