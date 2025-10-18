- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
160
利益トレード:
122 (76.25%)
損失トレード:
38 (23.75%)
ベストトレード:
18.09 USD
最悪のトレード:
-23.38 USD
総利益:
217.97 USD (24 337 pips)
総損失:
-221.25 USD (27 279 pips)
最大連続の勝ち:
28 (19.00 USD)
最大連続利益:
51.34 USD (7)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
66.94%
最大入金額:
211.68%
最近のトレード:
11 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.02
長いトレード:
80 (50.00%)
短いトレード:
80 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.02 USD
平均利益:
1.79 USD
平均損失:
-5.82 USD
最大連続の負け:
12 (-147.74 USD)
最大連続損失:
-147.74 USD (12)
月間成長:
32.82%
年間予想:
398.19%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.75 USD
最大の:
147.74 USD (61.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
74.40% (147.73 USD)
エクイティによる:
90.55% (146.08 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|.US500Cash
|16
|AUDCAD
|14
|AUDJPY
|10
|CHFJPY
|10
|EURUSD
|8
|GBPCAD
|8
|GBPAUD
|7
|EURAUD
|7
|AUDCHF
|7
|USDCAD
|6
|NZDCAD
|6
|EURCAD
|6
|AUDNZD
|6
|GBPCHF
|6
|EURCHF
|5
|EURGBP
|5
|EURJPY
|5
|NZDJPY
|5
|CADCHF
|4
|USDCHF
|3
|NZDUSD
|3
|AUDUSD
|2
|GBPUSD
|2
|NZDCHF
|2
|GBPJPY
|2
|XAUUSD
|1
|GBPNZD
|1
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
|EURNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|.US500Cash
|5
|AUDCAD
|-5
|AUDJPY
|9
|CHFJPY
|-42
|EURUSD
|27
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|10
|EURAUD
|4
|AUDCHF
|5
|USDCAD
|5
|NZDCAD
|8
|EURCAD
|5
|AUDNZD
|2
|GBPCHF
|-15
|EURCHF
|8
|EURGBP
|1
|EURJPY
|-69
|NZDJPY
|2
|CADCHF
|-7
|USDCHF
|14
|NZDUSD
|-1
|AUDUSD
|7
|GBPUSD
|10
|NZDCHF
|1
|GBPJPY
|1
|XAUUSD
|0
|GBPNZD
|2
|USDJPY
|6
|CADJPY
|1
|EURNZD
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|.US500Cash
|1.5K
|AUDCAD
|-522
|AUDJPY
|1.4K
|CHFJPY
|-5.5K
|EURUSD
|2K
|GBPCAD
|-498
|GBPAUD
|134
|EURAUD
|559
|AUDCHF
|405
|USDCAD
|237
|NZDCAD
|951
|EURCAD
|675
|AUDNZD
|391
|GBPCHF
|-1.2K
|EURCHF
|618
|EURGBP
|43
|EURJPY
|-7.8K
|NZDJPY
|270
|CADCHF
|-528
|USDCHF
|547
|NZDUSD
|-76
|AUDUSD
|735
|GBPUSD
|1K
|NZDCHF
|116
|GBPJPY
|143
|XAUUSD
|32
|GBPNZD
|326
|USDJPY
|908
|CADJPY
|90
|EURNZD
|80
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +18.09 USD
最悪のトレード: -23 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +19.00 USD
最大連続損失: -147.74 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.19 × 335
|
RoboForex-ProCent-5
|0.25 × 68
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.46 × 532
|
RoboForex-Pro-4
|1.94 × 3192
|
RoboForex-Pro-5
|2.44 × 5178
|
RoboForex-Pro-6
|2.57 × 2668
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.19 × 822
|
VantageInternational-Live 9
|3.74 × 704
|
RoboForex-Pro-3
|4.47 × 90
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-12%
0
0
USD
USD
18
USD
USD
18
0%
160
76%
67%
0.98
-0.02
USD
USD
91%
1:500