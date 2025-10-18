シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / AlphaDesk Capital
Elber Luiz Farias De Camargo

AlphaDesk Capital

Elber Luiz Farias De Camargo
レビュー0件
18週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -12%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
160
利益トレード:
122 (76.25%)
損失トレード:
38 (23.75%)
ベストトレード:
18.09 USD
最悪のトレード:
-23.38 USD
総利益:
217.97 USD (24 337 pips)
総損失:
-221.25 USD (27 279 pips)
最大連続の勝ち:
28 (19.00 USD)
最大連続利益:
51.34 USD (7)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
66.94%
最大入金額:
211.68%
最近のトレード:
11 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.02
長いトレード:
80 (50.00%)
短いトレード:
80 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.02 USD
平均利益:
1.79 USD
平均損失:
-5.82 USD
最大連続の負け:
12 (-147.74 USD)
最大連続損失:
-147.74 USD (12)
月間成長:
32.82%
年間予想:
398.19%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.75 USD
最大の:
147.74 USD (61.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
74.40% (147.73 USD)
エクイティによる:
90.55% (146.08 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
.US500Cash 16
AUDCAD 14
AUDJPY 10
CHFJPY 10
EURUSD 8
GBPCAD 8
GBPAUD 7
EURAUD 7
AUDCHF 7
USDCAD 6
NZDCAD 6
EURCAD 6
AUDNZD 6
GBPCHF 6
EURCHF 5
EURGBP 5
EURJPY 5
NZDJPY 5
CADCHF 4
USDCHF 3
NZDUSD 3
AUDUSD 2
GBPUSD 2
NZDCHF 2
GBPJPY 2
XAUUSD 1
GBPNZD 1
USDJPY 1
CADJPY 1
EURNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
.US500Cash 5
AUDCAD -5
AUDJPY 9
CHFJPY -42
EURUSD 27
GBPCAD 1
GBPAUD 10
EURAUD 4
AUDCHF 5
USDCAD 5
NZDCAD 8
EURCAD 5
AUDNZD 2
GBPCHF -15
EURCHF 8
EURGBP 1
EURJPY -69
NZDJPY 2
CADCHF -7
USDCHF 14
NZDUSD -1
AUDUSD 7
GBPUSD 10
NZDCHF 1
GBPJPY 1
XAUUSD 0
GBPNZD 2
USDJPY 6
CADJPY 1
EURNZD 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
.US500Cash 1.5K
AUDCAD -522
AUDJPY 1.4K
CHFJPY -5.5K
EURUSD 2K
GBPCAD -498
GBPAUD 134
EURAUD 559
AUDCHF 405
USDCAD 237
NZDCAD 951
EURCAD 675
AUDNZD 391
GBPCHF -1.2K
EURCHF 618
EURGBP 43
EURJPY -7.8K
NZDJPY 270
CADCHF -528
USDCHF 547
NZDUSD -76
AUDUSD 735
GBPUSD 1K
NZDCHF 116
GBPJPY 143
XAUUSD 32
GBPNZD 326
USDJPY 908
CADJPY 90
EURNZD 80
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +18.09 USD
最悪のトレード: -23 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +19.00 USD
最大連続損失: -147.74 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Coinexx-Demo
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.19 × 335
RoboForex-ProCent-5
0.25 × 68
OctaFX-Real6
0.75 × 20
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.46 × 532
RoboForex-Pro-4
1.94 × 3192
RoboForex-Pro-5
2.44 × 5178
RoboForex-Pro-6
2.57 × 2668
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.19 × 822
VantageInternational-Live 9
3.74 × 704
RoboForex-Pro-3
4.47 × 90
Axi-US03-Live
10.24 × 793
レビューなし
2025.12.23 21:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 07:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 15:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.12 05:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 14:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 01:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 03:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 01:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.18 01:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 01:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください