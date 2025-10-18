- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
20 (66.66%)
Loss Trade:
10 (33.33%)
Best Trade:
18.09 USD
Worst Trade:
-9.65 USD
Profitto lordo:
128.04 USD (11 019 pips)
Perdita lorda:
-43.92 USD (4 784 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (51.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.34 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
4.76
Long Trade:
12 (40.00%)
Short Trade:
18 (60.00%)
Fattore di profitto:
2.92
Profitto previsto:
2.80 USD
Profitto medio:
6.40 USD
Perdita media:
-4.39 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-17.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.67 USD (2)
Crescita mensile:
21.64%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
17.67 USD (8.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5
|GBPAUD
|5
|AUDCAD
|4
|NZDCAD
|3
|USDCAD
|2
|USDCHF
|2
|AUDJPY
|1
|EURCHF
|1
|XAUUSD
|1
|EURGBP
|1
|GBPNZD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|EURJPY
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|26
|GBPAUD
|9
|AUDCAD
|-12
|NZDCAD
|7
|USDCAD
|5
|USDCHF
|13
|AUDJPY
|4
|EURCHF
|5
|XAUUSD
|0
|EURGBP
|-2
|GBPNZD
|2
|AUDUSD
|7
|GBPUSD
|9
|USDJPY
|6
|EURJPY
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.9K
|GBPAUD
|-36
|AUDCAD
|-1.4K
|NZDCAD
|738
|USDCAD
|153
|USDCHF
|489
|AUDJPY
|600
|EURCHF
|364
|XAUUSD
|32
|EURGBP
|-115
|GBPNZD
|326
|AUDUSD
|671
|GBPUSD
|920
|USDJPY
|908
|EURJPY
|683
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.09 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +51.34 USD
Massima perdita consecutiva: -17.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.19 × 335
|
RoboForex-ProCent-5
|0.26 × 66
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
RoboForex-Pro-4
|1.56 × 2602
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.57 × 483
|
RoboForex-Pro-5
|1.83 × 4054
|
RoboForex-Pro-6
|2.06 × 2159
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.62 × 717
|
VantageInternational-Live 9
|4.15 × 343
|
RoboForex-Pro-3
|4.95 × 81
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
