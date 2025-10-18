SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AlphaDesk Capital
Elber Luiz Farias De Camargo

AlphaDesk Capital

Elber Luiz Farias De Camargo
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
20 (66.66%)
Loss Trade:
10 (33.33%)
Best Trade:
18.09 USD
Worst Trade:
-9.65 USD
Profitto lordo:
128.04 USD (11 019 pips)
Perdita lorda:
-43.92 USD (4 784 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (51.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.34 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
4.76
Long Trade:
12 (40.00%)
Short Trade:
18 (60.00%)
Fattore di profitto:
2.92
Profitto previsto:
2.80 USD
Profitto medio:
6.40 USD
Perdita media:
-4.39 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-17.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.67 USD (2)
Crescita mensile:
21.64%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
17.67 USD (8.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 5
GBPAUD 5
AUDCAD 4
NZDCAD 3
USDCAD 2
USDCHF 2
AUDJPY 1
EURCHF 1
XAUUSD 1
EURGBP 1
GBPNZD 1
AUDUSD 1
GBPUSD 1
USDJPY 1
EURJPY 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 26
GBPAUD 9
AUDCAD -12
NZDCAD 7
USDCAD 5
USDCHF 13
AUDJPY 4
EURCHF 5
XAUUSD 0
EURGBP -2
GBPNZD 2
AUDUSD 7
GBPUSD 9
USDJPY 6
EURJPY 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.9K
GBPAUD -36
AUDCAD -1.4K
NZDCAD 738
USDCAD 153
USDCHF 489
AUDJPY 600
EURCHF 364
XAUUSD 32
EURGBP -115
GBPNZD 326
AUDUSD 671
GBPUSD 920
USDJPY 908
EURJPY 683
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.09 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +51.34 USD
Massima perdita consecutiva: -17.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.19 × 335
RoboForex-ProCent-5
0.26 × 66
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
1.56 × 2602
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.57 × 483
RoboForex-Pro-5
1.83 × 4054
RoboForex-Pro-6
2.06 × 2159
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.62 × 717
VantageInternational-Live 9
4.15 × 343
RoboForex-Pro-3
4.95 × 81
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Non ci sono recensioni
