信号部分
信号 / MetaTrader 4 / AlphaDesk Capital
Elber Luiz Farias De Camargo

AlphaDesk Capital

Elber Luiz Farias De Camargo
0条评论
18
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -12%
RoboForex-Pro-4
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
160
盈利交易:
122 (76.25%)
亏损交易:
38 (23.75%)
最好交易:
18.09 USD
最差交易:
-23.38 USD
毛利:
217.97 USD (24 337 pips)
毛利亏损:
-221.25 USD (27 279 pips)
最大连续赢利:
28 (19.00 USD)
最大连续盈利:
51.34 USD (7)
夏普比率:
0.01
交易活动:
66.94%
最大入金加载:
211.68%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.02
长期交易:
80 (50.00%)
短期交易:
80 (50.00%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-0.02 USD
平均利润:
1.79 USD
平均损失:
-5.82 USD
最大连续失误:
12 (-147.74 USD)
最大连续亏损:
-147.74 USD (12)
每月增长:
32.82%
年度预测:
398.19%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
7.75 USD
最大值:
147.74 USD (61.56%)
相对跌幅:
结余:
74.40% (147.73 USD)
净值:
90.55% (146.08 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
.US500Cash 16
AUDCAD 14
AUDJPY 10
CHFJPY 10
EURUSD 8
GBPCAD 8
GBPAUD 7
EURAUD 7
AUDCHF 7
USDCAD 6
NZDCAD 6
EURCAD 6
AUDNZD 6
GBPCHF 6
EURCHF 5
EURGBP 5
EURJPY 5
NZDJPY 5
CADCHF 4
USDCHF 3
NZDUSD 3
AUDUSD 2
GBPUSD 2
NZDCHF 2
GBPJPY 2
XAUUSD 1
GBPNZD 1
USDJPY 1
CADJPY 1
EURNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
.US500Cash 5
AUDCAD -5
AUDJPY 9
CHFJPY -42
EURUSD 27
GBPCAD 1
GBPAUD 10
EURAUD 4
AUDCHF 5
USDCAD 5
NZDCAD 8
EURCAD 5
AUDNZD 2
GBPCHF -15
EURCHF 8
EURGBP 1
EURJPY -69
NZDJPY 2
CADCHF -7
USDCHF 14
NZDUSD -1
AUDUSD 7
GBPUSD 10
NZDCHF 1
GBPJPY 1
XAUUSD 0
GBPNZD 2
USDJPY 6
CADJPY 1
EURNZD 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
.US500Cash 1.5K
AUDCAD -522
AUDJPY 1.4K
CHFJPY -5.5K
EURUSD 2K
GBPCAD -498
GBPAUD 134
EURAUD 559
AUDCHF 405
USDCAD 237
NZDCAD 951
EURCAD 675
AUDNZD 391
GBPCHF -1.2K
EURCHF 618
EURGBP 43
EURJPY -7.8K
NZDJPY 270
CADCHF -528
USDCHF 547
NZDUSD -76
AUDUSD 735
GBPUSD 1K
NZDCHF 116
GBPJPY 143
XAUUSD 32
GBPNZD 326
USDJPY 908
CADJPY 90
EURNZD 80
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +18.09 USD
最差交易: -23 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +19.00 USD
最大连续亏损: -147.74 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Coinexx-Demo
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.19 × 335
RoboForex-ProCent-5
0.25 × 68
OctaFX-Real6
0.75 × 20
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.46 × 532
RoboForex-Pro-4
1.94 × 3192
RoboForex-Pro-5
2.44 × 5178
RoboForex-Pro-6
2.57 × 2668
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.19 × 822
VantageInternational-Live 9
3.74 × 704
RoboForex-Pro-3
4.47 × 90
Axi-US03-Live
10.24 × 793
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.23 21:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 07:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 15:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.12 05:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 14:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 01:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 03:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 01:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.18 01:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 01:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AlphaDesk Capital
每月30 USD
-12%
0
0
USD
18
USD
18
0%
160
76%
67%
0.98
-0.02
USD
91%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载