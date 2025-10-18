- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
160
盈利交易:
122 (76.25%)
亏损交易:
38 (23.75%)
最好交易:
18.09 USD
最差交易:
-23.38 USD
毛利:
217.97 USD (24 337 pips)
毛利亏损:
-221.25 USD (27 279 pips)
最大连续赢利:
28 (19.00 USD)
最大连续盈利:
51.34 USD (7)
夏普比率:
0.01
交易活动:
66.94%
最大入金加载:
211.68%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.02
长期交易:
80 (50.00%)
短期交易:
80 (50.00%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-0.02 USD
平均利润:
1.79 USD
平均损失:
-5.82 USD
最大连续失误:
12 (-147.74 USD)
最大连续亏损:
-147.74 USD (12)
每月增长:
32.82%
年度预测:
398.19%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
7.75 USD
最大值:
147.74 USD (61.56%)
相对跌幅:
结余:
74.40% (147.73 USD)
净值:
90.55% (146.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|.US500Cash
|16
|AUDCAD
|14
|AUDJPY
|10
|CHFJPY
|10
|EURUSD
|8
|GBPCAD
|8
|GBPAUD
|7
|EURAUD
|7
|AUDCHF
|7
|USDCAD
|6
|NZDCAD
|6
|EURCAD
|6
|AUDNZD
|6
|GBPCHF
|6
|EURCHF
|5
|EURGBP
|5
|EURJPY
|5
|NZDJPY
|5
|CADCHF
|4
|USDCHF
|3
|NZDUSD
|3
|AUDUSD
|2
|GBPUSD
|2
|NZDCHF
|2
|GBPJPY
|2
|XAUUSD
|1
|GBPNZD
|1
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
|EURNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|.US500Cash
|5
|AUDCAD
|-5
|AUDJPY
|9
|CHFJPY
|-42
|EURUSD
|27
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|10
|EURAUD
|4
|AUDCHF
|5
|USDCAD
|5
|NZDCAD
|8
|EURCAD
|5
|AUDNZD
|2
|GBPCHF
|-15
|EURCHF
|8
|EURGBP
|1
|EURJPY
|-69
|NZDJPY
|2
|CADCHF
|-7
|USDCHF
|14
|NZDUSD
|-1
|AUDUSD
|7
|GBPUSD
|10
|NZDCHF
|1
|GBPJPY
|1
|XAUUSD
|0
|GBPNZD
|2
|USDJPY
|6
|CADJPY
|1
|EURNZD
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|.US500Cash
|1.5K
|AUDCAD
|-522
|AUDJPY
|1.4K
|CHFJPY
|-5.5K
|EURUSD
|2K
|GBPCAD
|-498
|GBPAUD
|134
|EURAUD
|559
|AUDCHF
|405
|USDCAD
|237
|NZDCAD
|951
|EURCAD
|675
|AUDNZD
|391
|GBPCHF
|-1.2K
|EURCHF
|618
|EURGBP
|43
|EURJPY
|-7.8K
|NZDJPY
|270
|CADCHF
|-528
|USDCHF
|547
|NZDUSD
|-76
|AUDUSD
|735
|GBPUSD
|1K
|NZDCHF
|116
|GBPJPY
|143
|XAUUSD
|32
|GBPNZD
|326
|USDJPY
|908
|CADJPY
|90
|EURNZD
|80
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.09 USD
最差交易: -23 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +19.00 USD
最大连续亏损: -147.74 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.19 × 335
|
RoboForex-ProCent-5
|0.25 × 68
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.46 × 532
|
RoboForex-Pro-4
|1.94 × 3192
|
RoboForex-Pro-5
|2.44 × 5178
|
RoboForex-Pro-6
|2.57 × 2668
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.19 × 822
|
VantageInternational-Live 9
|3.74 × 704
|
RoboForex-Pro-3
|4.47 × 90
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-12%
0
0
USD
USD
18
USD
USD
18
0%
160
76%
67%
0.98
-0.02
USD
USD
91%
1:500