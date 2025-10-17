- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
8 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
250.15 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
1 526.66 USD (31 605 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
8 (1 526.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 526.66 USD (8)
Sharpe oranı:
2.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.51%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
7 (87.50%)
Satış işlemleri:
1 (12.50%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
190.83 USD
Ortalama kâr:
190.83 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
30.53%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.05% (102.61 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|GBPJPY
|1
|EURJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.4K
|GBPJPY
|45
|EURJPY
|38
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|29K
|GBPJPY
|1.4K
|EURJPY
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +250.15 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1 526.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 6
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 4
|
InstaForex-USA.com
|0.00 × 7
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 9
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 5
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 8
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
Bforex-TNLive
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
İnceleme yok
