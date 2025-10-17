シグナルセクション
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
200
利益トレード:
107 (53.50%)
損失トレード:
93 (46.50%)
ベストトレード:
251.35 USD
最悪のトレード:
-256.75 USD
総利益:
17 293.18 USD (379 783 pips)
総損失:
-13 774.34 USD (285 287 pips)
最大連続の勝ち:
15 (1 800.12 USD)
最大連続利益:
2 014.01 USD (10)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
22.97%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.70
長いトレード:
152 (76.00%)
短いトレード:
48 (24.00%)
プロフィットファクター:
1.26
期待されたペイオフ:
17.59 USD
平均利益:
161.62 USD
平均損失:
-148.11 USD
最大連続の負け:
9 (-1 334.80 USD)
最大連続損失:
-1 767.03 USD (8)
月間成長:
2.20%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5 051.19 USD (47.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
58.53% (5 051.19 USD)
エクイティによる:
14.68% (617.97 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 151
GBPJPY 10
CHFJPY 10
EURJPY 8
AUDJPY 8
EURNZD 4
USDJPY 3
CADJPY 3
USDCAD 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.8K
GBPJPY 264
CHFJPY 247
EURJPY 409
AUDJPY 330
EURNZD 62
USDJPY 270
CADJPY 153
USDCAD -47
NZDUSD -78
USDCHF 113
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 39K
GBPJPY 8.8K
CHFJPY 7.4K
EURJPY 12K
AUDJPY 11K
EURNZD 2.9K
USDJPY 8.7K
CADJPY 5.1K
USDCAD -1.3K
NZDUSD -1.5K
USDCHF 1.9K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +251.35 USD
最悪のトレード: -257 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +1 800.12 USD
最大連続損失: -1 334.80 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

QTrade-Server
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 3
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 24
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 9
CFHMarkets-Real
0.00 × 3
296 より多く...
レビューなし
2025.12.26 09:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 16:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 16:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 04:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 16:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.06 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 23:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 19:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 08:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 08:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 03:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 03:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください