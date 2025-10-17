SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / H002
Hery Setyawan

H002

Hery Setyawan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 33 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 70%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
200
Gewinntrades:
107 (53.50%)
Verlusttrades:
93 (46.50%)
Bester Trade:
251.35 USD
Schlechtester Trade:
-256.75 USD
Bruttoprofit:
17 293.18 USD (379 783 pips)
Bruttoverlust:
-13 774.34 USD (285 287 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (1 800.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 014.01 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
22.97%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.70
Long-Positionen:
152 (76.00%)
Short-Positionen:
48 (24.00%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
17.59 USD
Durchschnittlicher Profit:
161.62 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-148.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-1 334.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 767.03 USD (8)
Wachstum pro Monat :
2.20%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
5 051.19 USD (47.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
58.53% (5 051.19 USD)
Kapital:
14.68% (617.97 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 151
GBPJPY 10
CHFJPY 10
EURJPY 8
AUDJPY 8
EURNZD 4
USDJPY 3
CADJPY 3
USDCAD 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.8K
GBPJPY 264
CHFJPY 247
EURJPY 409
AUDJPY 330
EURNZD 62
USDJPY 270
CADJPY 153
USDCAD -47
NZDUSD -78
USDCHF 113
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 39K
GBPJPY 8.8K
CHFJPY 7.4K
EURJPY 12K
AUDJPY 11K
EURNZD 2.9K
USDJPY 8.7K
CADJPY 5.1K
USDCAD -1.3K
NZDUSD -1.5K
USDCHF 1.9K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +251.35 USD
Schlechtester Trade: -257 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 800.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 334.80 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

QTrade-Server
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 3
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 24
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 9
CFHMarkets-Real
0.00 × 3
noch 296 ...
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
H002
33 USD pro Monat
70%
0
0
USD
6.5K
USD
11
0%
200
53%
100%
1.25
17.59
USD
59%
1:50
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.