트레이드:
234
이익 거래:
117 (50.00%)
손실 거래:
117 (50.00%)
최고의 거래:
320.82 USD
최악의 거래:
-256.75 USD
총 수익:
19 452.52 USD (423 717 pips)
총 손실:
-17 368.69 USD (356 382 pips)
연속 최대 이익:
15 (1 800.12 USD)
연속 최대 이익:
2 014.01 USD (10)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
22.97%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
43
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.41
롱(주식매수):
179 (76.50%)
숏(주식차입매도):
55 (23.50%)
수익 요인:
1.12
기대수익:
8.91 USD
평균 이익:
166.26 USD
평균 손실:
-148.45 USD
연속 최대 손실:
14 (-2 062.42 USD)
연속 최대 손실:
-2 062.42 USD (14)
월별 성장률:
34.70%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5 051.19 USD (47.52%)
상대적 삭감:
잔고별:
58.53% (5 051.19 USD)
자본금별:
14.68% (617.97 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|181
|GBPJPY
|11
|CHFJPY
|10
|EURJPY
|9
|AUDJPY
|8
|USDJPY
|4
|EURNZD
|4
|CADJPY
|3
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|412
|GBPJPY
|289
|CHFJPY
|247
|EURJPY
|363
|AUDJPY
|330
|USDJPY
|268
|EURNZD
|62
|CADJPY
|153
|USDCAD
|-47
|NZDUSD
|-78
|USDCHF
|113
|EURUSD
|-28
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|13K
|GBPJPY
|9.8K
|CHFJPY
|7.4K
|EURJPY
|11K
|AUDJPY
|11K
|USDJPY
|8.7K
|EURNZD
|2.9K
|CADJPY
|5.1K
|USDCAD
|-1.3K
|NZDUSD
|-1.5K
|USDCHF
|1.9K
|EURUSD
|-510
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
최고의 거래: +320.82 USD
최악의 거래: -257 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +1 800.12 USD
연속 최대 손실: -2 062.42 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 27
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 33 USD
32%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
12
0%
234
50%
100%
1.11
8.91
USD
USD
59%
1:50