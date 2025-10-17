시그널섹션
0 리뷰
안정성
12
0 / 0 USD
월별 33 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 32%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
234
이익 거래:
117 (50.00%)
손실 거래:
117 (50.00%)
최고의 거래:
320.82 USD
최악의 거래:
-256.75 USD
총 수익:
19 452.52 USD (423 717 pips)
총 손실:
-17 368.69 USD (356 382 pips)
연속 최대 이익:
15 (1 800.12 USD)
연속 최대 이익:
2 014.01 USD (10)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
22.97%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
43
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.41
롱(주식매수):
179 (76.50%)
숏(주식차입매도):
55 (23.50%)
수익 요인:
1.12
기대수익:
8.91 USD
평균 이익:
166.26 USD
평균 손실:
-148.45 USD
연속 최대 손실:
14 (-2 062.42 USD)
연속 최대 손실:
-2 062.42 USD (14)
월별 성장률:
34.70%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5 051.19 USD (47.52%)
상대적 삭감:
잔고별:
58.53% (5 051.19 USD)
자본금별:
14.68% (617.97 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 181
GBPJPY 11
CHFJPY 10
EURJPY 9
AUDJPY 8
USDJPY 4
EURNZD 4
CADJPY 3
USDCAD 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 412
GBPJPY 289
CHFJPY 247
EURJPY 363
AUDJPY 330
USDJPY 268
EURNZD 62
CADJPY 153
USDCAD -47
NZDUSD -78
USDCHF 113
EURUSD -28
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 13K
GBPJPY 9.8K
CHFJPY 7.4K
EURJPY 11K
AUDJPY 11K
USDJPY 8.7K
EURNZD 2.9K
CADJPY 5.1K
USDCAD -1.3K
NZDUSD -1.5K
USDCHF 1.9K
EURUSD -510
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +320.82 USD
최악의 거래: -257 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +1 800.12 USD
연속 최대 손실: -2 062.42 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real16
0.00 × 2
HFMarkets-Live Server2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Larson-Demo
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 27
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
3TGFX-Main
0.00 × 1
313 더...
리뷰 없음
2026.01.08 14:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 20:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 09:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 16:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 16:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 04:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 16:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.06 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 23:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 19:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 08:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 08:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Setyaphari
월별 33 USD
32%
0
0
USD
5.1K
USD
12
0%
234
50%
100%
1.11
8.91
USD
59%
1:50
