- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
200
Negociações com lucro:
107 (53.50%)
Negociações com perda:
93 (46.50%)
Melhor negociação:
251.35 USD
Pior negociação:
-256.75 USD
Lucro bruto:
17 293.18 USD (379 783 pips)
Perda bruta:
-13 774.34 USD (285 287 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (1 800.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 014.01 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
22.97%
Último negócio:
50 minutos atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.70
Negociações longas:
152 (76.00%)
Negociações curtas:
48 (24.00%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
17.59 USD
Lucro médio:
161.62 USD
Perda média:
-148.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1 334.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 767.03 USD (8)
Crescimento mensal:
2.20%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 051.19 USD (47.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
58.53% (5 051.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.68% (617.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|151
|GBPJPY
|10
|CHFJPY
|10
|EURJPY
|8
|AUDJPY
|8
|EURNZD
|4
|USDJPY
|3
|CADJPY
|3
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.8K
|GBPJPY
|264
|CHFJPY
|247
|EURJPY
|409
|AUDJPY
|330
|EURNZD
|62
|USDJPY
|270
|CADJPY
|153
|USDCAD
|-47
|NZDUSD
|-78
|USDCHF
|113
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|39K
|GBPJPY
|8.8K
|CHFJPY
|7.4K
|EURJPY
|12K
|AUDJPY
|11K
|EURNZD
|2.9K
|USDJPY
|8.7K
|CADJPY
|5.1K
|USDCAD
|-1.3K
|NZDUSD
|-1.5K
|USDCHF
|1.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +251.35 USD
Pior negociação: -257 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +1 800.12 USD
Máxima perda consecutiva: -1 334.80 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 24
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 9
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 3
