SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / H002
Hery Setyawan

H002

Hery Setyawan
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 33 USD por mês
crescimento desde 2025 70%
MaxrichGroup-Real
1:50
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
200
Negociações com lucro:
107 (53.50%)
Negociações com perda:
93 (46.50%)
Melhor negociação:
251.35 USD
Pior negociação:
-256.75 USD
Lucro bruto:
17 293.18 USD (379 783 pips)
Perda bruta:
-13 774.34 USD (285 287 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (1 800.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 014.01 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
22.97%
Último negócio:
50 minutos atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.70
Negociações longas:
152 (76.00%)
Negociações curtas:
48 (24.00%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
17.59 USD
Lucro médio:
161.62 USD
Perda média:
-148.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1 334.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 767.03 USD (8)
Crescimento mensal:
2.20%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 051.19 USD (47.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
58.53% (5 051.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.68% (617.97 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 151
GBPJPY 10
CHFJPY 10
EURJPY 8
AUDJPY 8
EURNZD 4
USDJPY 3
CADJPY 3
USDCAD 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.8K
GBPJPY 264
CHFJPY 247
EURJPY 409
AUDJPY 330
EURNZD 62
USDJPY 270
CADJPY 153
USDCAD -47
NZDUSD -78
USDCHF 113
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 39K
GBPJPY 8.8K
CHFJPY 7.4K
EURJPY 12K
AUDJPY 11K
EURNZD 2.9K
USDJPY 8.7K
CADJPY 5.1K
USDCAD -1.3K
NZDUSD -1.5K
USDCHF 1.9K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +251.35 USD
Pior negociação: -257 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +1 800.12 USD
Máxima perda consecutiva: -1 334.80 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

QTrade-Server
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 3
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 24
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 9
CFHMarkets-Real
0.00 × 3
296 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.26 09:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 16:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 16:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 04:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 16:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.06 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 23:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 19:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 08:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 08:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 03:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 03:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
H002
33 USD por mês
70%
0
0
USD
6.5K
USD
11
0%
200
53%
100%
1.25
17.59
USD
59%
1:50
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.