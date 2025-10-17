- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
200
盈利交易:
107 (53.50%)
亏损交易:
93 (46.50%)
最好交易:
251.35 USD
最差交易:
-256.75 USD
毛利:
17 293.18 USD (379 783 pips)
毛利亏损:
-13 774.34 USD (285 287 pips)
最大连续赢利:
15 (1 800.12 USD)
最大连续盈利:
2 014.01 USD (10)
夏普比率:
0.13
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
22.97%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.70
长期交易:
152 (76.00%)
短期交易:
48 (24.00%)
利润因子:
1.26
预期回报:
17.59 USD
平均利润:
161.62 USD
平均损失:
-148.11 USD
最大连续失误:
9 (-1 334.80 USD)
最大连续亏损:
-1 767.03 USD (8)
每月增长:
2.20%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5 051.19 USD (47.52%)
相对跌幅:
结余:
58.53% (5 051.19 USD)
净值:
14.68% (617.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|151
|GBPJPY
|10
|CHFJPY
|10
|EURJPY
|8
|AUDJPY
|8
|EURNZD
|4
|USDJPY
|3
|CADJPY
|3
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.8K
|GBPJPY
|264
|CHFJPY
|247
|EURJPY
|409
|AUDJPY
|330
|EURNZD
|62
|USDJPY
|270
|CADJPY
|153
|USDCAD
|-47
|NZDUSD
|-78
|USDCHF
|113
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|39K
|GBPJPY
|8.8K
|CHFJPY
|7.4K
|EURJPY
|12K
|AUDJPY
|11K
|EURNZD
|2.9K
|USDJPY
|8.7K
|CADJPY
|5.1K
|USDCAD
|-1.3K
|NZDUSD
|-1.5K
|USDCHF
|1.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +251.35 USD
最差交易: -257 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +1 800.12 USD
最大连续亏损: -1 334.80 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 24
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 9
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 3
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月33 USD
70%
0
0
USD
USD
6.5K
USD
USD
11
0%
200
53%
100%
1.25
17.59
USD
USD
59%
1:50