Señales / MetaTrader 4 / H002
Hery Setyawan

H002

Hery Setyawan
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 33 USD al mes
incremento desde 2025 70%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
200
Transacciones Rentables:
107 (53.50%)
Transacciones Irrentables:
93 (46.50%)
Mejor transacción:
251.35 USD
Peor transacción:
-256.75 USD
Beneficio Bruto:
17 293.18 USD (379 783 pips)
Pérdidas Brutas:
-13 774.34 USD (285 287 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (1 800.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 014.01 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
22.97%
Último trade:
48 minutos
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.70
Transacciones Largas:
152 (76.00%)
Transacciones Cortas:
48 (24.00%)
Factor de Beneficio:
1.26
Beneficio Esperado:
17.59 USD
Beneficio medio:
161.62 USD
Pérdidas medias:
-148.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-1 334.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 767.03 USD (8)
Crecimiento al mes:
2.20%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
5 051.19 USD (47.52%)
Reducción relativa:
De balance:
58.53% (5 051.19 USD)
De fondos:
14.68% (617.97 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 151
GBPJPY 10
CHFJPY 10
EURJPY 8
AUDJPY 8
EURNZD 4
USDJPY 3
CADJPY 3
USDCAD 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.8K
GBPJPY 264
CHFJPY 247
EURJPY 409
AUDJPY 330
EURNZD 62
USDJPY 270
CADJPY 153
USDCAD -47
NZDUSD -78
USDCHF 113
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 39K
GBPJPY 8.8K
CHFJPY 7.4K
EURJPY 12K
AUDJPY 11K
EURNZD 2.9K
USDJPY 8.7K
CADJPY 5.1K
USDCAD -1.3K
NZDUSD -1.5K
USDCHF 1.9K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +251.35 USD
Peor transacción: -257 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +1 800.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 334.80 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

QTrade-Server
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 3
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 24
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 9
CFHMarkets-Real
0.00 × 3
otros 296...
2025.12.26 09:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 16:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 16:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 04:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 16:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.06 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 23:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 19:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 08:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 08:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 03:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 03:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
H002
33 USD al mes
70%
0
0
USD
6.5K
USD
11
0%
200
53%
100%
1.25
17.59
USD
59%
1:50
Copiar

