- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
200
Прибыльных трейдов:
107 (53.50%)
Убыточных трейдов:
93 (46.50%)
Лучший трейд:
251.35 USD
Худший трейд:
-256.75 USD
Общая прибыль:
17 293.18 USD (379 783 pips)
Общий убыток:
-13 774.34 USD (285 287 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (1 800.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 014.01 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
22.97%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.70
Длинных трейдов:
152 (76.00%)
Коротких трейдов:
48 (24.00%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
17.59 USD
Средняя прибыль:
161.62 USD
Средний убыток:
-148.11 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 334.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 767.03 USD (8)
Прирост в месяц:
2.20%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 051.19 USD (47.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
58.53% (5 051.19 USD)
По эквити:
14.68% (617.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|151
|GBPJPY
|10
|CHFJPY
|10
|EURJPY
|8
|AUDJPY
|8
|EURNZD
|4
|USDJPY
|3
|CADJPY
|3
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.8K
|GBPJPY
|264
|CHFJPY
|247
|EURJPY
|409
|AUDJPY
|330
|EURNZD
|62
|USDJPY
|270
|CADJPY
|153
|USDCAD
|-47
|NZDUSD
|-78
|USDCHF
|113
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|39K
|GBPJPY
|8.8K
|CHFJPY
|7.4K
|EURJPY
|12K
|AUDJPY
|11K
|EURNZD
|2.9K
|USDJPY
|8.7K
|CADJPY
|5.1K
|USDCAD
|-1.3K
|NZDUSD
|-1.5K
|USDCHF
|1.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +251.35 USD
Худший трейд: -257 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +1 800.12 USD
Макс. убыток в серии: -1 334.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 24
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 9
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 3
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
33 USD в месяц
70%
0
0
USD
USD
6.5K
USD
USD
11
0%
200
53%
100%
1.25
17.59
USD
USD
59%
1:50