Hery Setyawan

H002

Hery Setyawan
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 33 USD в месяц
прирост с 2025 70%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
200
Прибыльных трейдов:
107 (53.50%)
Убыточных трейдов:
93 (46.50%)
Лучший трейд:
251.35 USD
Худший трейд:
-256.75 USD
Общая прибыль:
17 293.18 USD (379 783 pips)
Общий убыток:
-13 774.34 USD (285 287 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (1 800.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 014.01 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
22.97%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.70
Длинных трейдов:
152 (76.00%)
Коротких трейдов:
48 (24.00%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
17.59 USD
Средняя прибыль:
161.62 USD
Средний убыток:
-148.11 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 334.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 767.03 USD (8)
Прирост в месяц:
2.20%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 051.19 USD (47.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
58.53% (5 051.19 USD)
По эквити:
14.68% (617.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 151
GBPJPY 10
CHFJPY 10
EURJPY 8
AUDJPY 8
EURNZD 4
USDJPY 3
CADJPY 3
USDCAD 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.8K
GBPJPY 264
CHFJPY 247
EURJPY 409
AUDJPY 330
EURNZD 62
USDJPY 270
CADJPY 153
USDCAD -47
NZDUSD -78
USDCHF 113
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 39K
GBPJPY 8.8K
CHFJPY 7.4K
EURJPY 12K
AUDJPY 11K
EURNZD 2.9K
USDJPY 8.7K
CADJPY 5.1K
USDCAD -1.3K
NZDUSD -1.5K
USDCHF 1.9K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +251.35 USD
Худший трейд: -257 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +1 800.12 USD
Макс. убыток в серии: -1 334.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

QTrade-Server
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 3
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 24
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 9
CFHMarkets-Real
0.00 × 3
еще 296...
Нет отзывов
2025.12.26 09:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 16:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 16:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 04:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 16:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.06 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 23:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 19:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 08:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 08:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 03:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 03:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.