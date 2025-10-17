- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
250.15 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1 526.66 USD (31 605 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
8 (1 526.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 526.66 USD (8)
Indice di Sharpe:
2.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.51%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
7 (87.50%)
Short Trade:
1 (12.50%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
190.83 USD
Profitto medio:
190.83 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
30.53%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.05% (102.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|GBPJPY
|1
|EURJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.4K
|GBPJPY
|45
|EURJPY
|38
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|29K
|GBPJPY
|1.4K
|EURJPY
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +250.15 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1 526.66 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 6
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 4
|
InstaForex-USA.com
|0.00 × 7
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 9
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 5
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 8
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
Bforex-TNLive
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
31%
0
0
USD
USD
6.5K
USD
USD
1
0%
8
100%
100%
n/a
190.83
USD
USD
2%
1:50