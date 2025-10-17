- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
267
Kârla kapanan işlemler:
237 (88.76%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (11.24%)
En iyi işlem:
923.70 USD
En kötü işlem:
-308.43 USD
Brüt kâr:
61 731.21 USD (2 590 474 pips)
Brüt zarar:
-4 916.08 USD (176 144 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
67 (28 176.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28 176.57 USD (67)
Sharpe oranı:
0.65
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
11.68
Alış işlemleri:
262 (98.13%)
Satış işlemleri:
5 (1.87%)
Kâr faktörü:
12.56
Beklenen getiri:
212.79 USD
Ortalama kâr:
260.47 USD
Ortalama zarar:
-163.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-4 865.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 865.94 USD (28)
Aylık büyüme:
6 654.91%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4 865.94 USD (12.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.32% (4 865.94 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD#
|267
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD#
|57K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD#
|2.4M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +923.70 USD
En kötü işlem: -308 USD
Maksimum ardışık kazanç: 67
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +28 176.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 865.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 43" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
High Risk Gold trade
İnceleme yok