SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / High Risk Gold
Jin Sangun

High Risk Gold

Jin Sangun
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 1 047%
XMGlobal-Real 43
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
267
Kârla kapanan işlemler:
237 (88.76%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (11.24%)
En iyi işlem:
923.70 USD
En kötü işlem:
-308.43 USD
Brüt kâr:
61 731.21 USD (2 590 474 pips)
Brüt zarar:
-4 916.08 USD (176 144 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
67 (28 176.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28 176.57 USD (67)
Sharpe oranı:
0.65
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
11.68
Alış işlemleri:
262 (98.13%)
Satış işlemleri:
5 (1.87%)
Kâr faktörü:
12.56
Beklenen getiri:
212.79 USD
Ortalama kâr:
260.47 USD
Ortalama zarar:
-163.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-4 865.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 865.94 USD (28)
Aylık büyüme:
6 654.91%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4 865.94 USD (12.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.32% (4 865.94 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 267
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 57K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 2.4M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +923.70 USD
En kötü işlem: -308 USD
Maksimum ardışık kazanç: 67
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +28 176.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 865.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 43" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

High Risk Gold trade
İnceleme yok
2025.10.17 05:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 05:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 05:11
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol