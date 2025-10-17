- 成长
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。
交易:
486
盈利交易:
385 (79.21%)
亏损交易:
101 (20.78%)
最好交易:
1 648.20 USD
最差交易:
-1 573.40 USD
毛利:
142 666.63 USD (3 778 614 pips)
毛利亏损:
-57 009.95 USD (1 085 112 pips)
最大连续赢利:
67 (28 176.57 USD)
最大连续盈利:
40 387.01 USD (66)
夏普比率:
0.45
交易活动:
93.44%
最大入金加载:
202.34%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
5 天
采收率:
3.87
长期交易:
481 (98.97%)
短期交易:
5 (1.03%)
利润因子:
2.50
预期回报:
176.25 USD
平均利润:
370.56 USD
平均损失:
-564.45 USD
最大连续失误:
28 (-20 430.77 USD)
最大连续亏损:
-20 591.70 USD (20)
每月增长:
12.97%
年度预测:
157.40%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
22 142.87 USD (31.54%)
相对跌幅:
结余:
98.29% (20 318.67 USD)
净值:
97.25% (8 122.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|486
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|86K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|2.7M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 648.20 USD
最差交易: -1 573 USD
最大连续赢利: 66
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +28 176.57 USD
最大连续亏损: -20 430.77 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 43 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
High Risk Gold trade
