SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / High Risk Gold
Jin Sangun

High Risk Gold

Jin Sangun
0 comentarios
20 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -63%
XMGlobal-Real 43
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
486
Transacciones Rentables:
385 (79.21%)
Transacciones Irrentables:
101 (20.78%)
Mejor transacción:
1 648.20 USD
Peor transacción:
-1 573.40 USD
Beneficio Bruto:
142 666.63 USD (3 778 614 pips)
Pérdidas Brutas:
-57 009.95 USD (1 085 112 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
67 (28 176.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
40 387.01 USD (66)
Ratio de Sharpe:
0.45
Actividad comercial:
93.44%
Carga máxima del depósito:
202.34%
Último trade:
15 minutos
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
3.87
Transacciones Largas:
481 (98.97%)
Transacciones Cortas:
5 (1.03%)
Factor de Beneficio:
2.50
Beneficio Esperado:
176.25 USD
Beneficio medio:
370.56 USD
Pérdidas medias:
-564.45 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
28 (-20 430.77 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20 591.70 USD (20)
Crecimiento al mes:
12.97%
Pronóstico anual:
157.40%
Trading algorítmico:
90%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
22 142.87 USD (31.54%)
Reducción relativa:
De balance:
98.29% (20 318.67 USD)
De fondos:
97.25% (8 122.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD# 486
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD# 86K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD# 2.7M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 648.20 USD
Peor transacción: -1 573 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 66
Máximo de pérdidas consecutivas: 20
Beneficio máximo consecutivo: +28 176.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -20 430.77 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 43" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

High Risk Gold trade
No hay comentarios
2026.01.05 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.31 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 14:23
High current drawdown in 84% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 01:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.67% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 01:50
No swaps are charged
2025.12.23 01:50
No swaps are charged
2025.12.23 01:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 13:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 11:26
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 13:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
High Risk Gold
30 USD al mes
-63%
0
0
USD
8.9K
USD
20
90%
486
79%
93%
2.50
176.25
USD
98%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.