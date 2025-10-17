シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / High Risk Gold
Jin Sangun

High Risk Gold

Jin Sangun
レビュー0件
20週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -63%
XMGlobal-Real 43
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
486
利益トレード:
385 (79.21%)
損失トレード:
101 (20.78%)
ベストトレード:
1 648.20 USD
最悪のトレード:
-1 573.40 USD
総利益:
142 666.63 USD (3 778 614 pips)
総損失:
-57 009.95 USD (1 085 112 pips)
最大連続の勝ち:
67 (28 176.57 USD)
最大連続利益:
40 387.01 USD (66)
シャープレシオ:
0.45
取引アクティビティ:
93.44%
最大入金額:
202.34%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
3.87
長いトレード:
481 (98.97%)
短いトレード:
5 (1.03%)
プロフィットファクター:
2.50
期待されたペイオフ:
176.25 USD
平均利益:
370.56 USD
平均損失:
-564.45 USD
最大連続の負け:
28 (-20 430.77 USD)
最大連続損失:
-20 591.70 USD (20)
月間成長:
12.97%
年間予想:
157.40%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
22 142.87 USD (31.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
98.29% (20 318.67 USD)
エクイティによる:
97.25% (8 122.20 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD# 486
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD# 86K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD# 2.7M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 648.20 USD
最悪のトレード: -1 573 USD
最大連続の勝ち: 66
最大連続の負け: 20
最大連続利益: +28 176.57 USD
最大連続損失: -20 430.77 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 43"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

High Risk Gold trade
レビューなし
2026.01.05 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.31 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 14:23
High current drawdown in 84% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 01:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.67% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 01:50
No swaps are charged
2025.12.23 01:50
No swaps are charged
2025.12.23 01:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 13:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 11:26
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 13:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
