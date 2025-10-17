- 成長
経済成長率はどうやって計算するのですか？
トレード:
486
利益トレード:
385 (79.21%)
損失トレード:
101 (20.78%)
ベストトレード:
1 648.20 USD
最悪のトレード:
-1 573.40 USD
総利益:
142 666.63 USD (3 778 614 pips)
総損失:
-57 009.95 USD (1 085 112 pips)
最大連続の勝ち:
67 (28 176.57 USD)
最大連続利益:
40 387.01 USD (66)
シャープレシオ:
0.45
取引アクティビティ:
93.44%
最大入金額:
202.34%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
3.87
長いトレード:
481 (98.97%)
短いトレード:
5 (1.03%)
プロフィットファクター:
2.50
期待されたペイオフ:
176.25 USD
平均利益:
370.56 USD
平均損失:
-564.45 USD
最大連続の負け:
28 (-20 430.77 USD)
最大連続損失:
-20 591.70 USD (20)
月間成長:
12.97%
年間予想:
157.40%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
22 142.87 USD (31.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
98.29% (20 318.67 USD)
エクイティによる:
97.25% (8 122.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|486
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|86K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|2.7M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 43"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
