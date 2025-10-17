SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / High Risk Gold
Jin Sangun

High Risk Gold

Jin Sangun
0 Bewertungen
20 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -63%
XMGlobal-Real 43
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
486
Gewinntrades:
385 (79.21%)
Verlusttrades:
101 (20.78%)
Bester Trade:
1 648.20 USD
Schlechtester Trade:
-1 573.40 USD
Bruttoprofit:
142 666.63 USD (3 778 614 pips)
Bruttoverlust:
-57 009.95 USD (1 085 112 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
67 (28 176.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
40 387.01 USD (66)
Sharpe Ratio:
0.45
Trading-Aktivität:
93.44%
Max deposit load:
202.34%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
3.87
Long-Positionen:
481 (98.97%)
Short-Positionen:
5 (1.03%)
Profit-Faktor:
2.50
Mathematische Gewinnerwartung:
176.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
370.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-564.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
28 (-20 430.77 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-20 591.70 USD (20)
Wachstum pro Monat :
12.97%
Jahresprognose:
157.40%
Algo-Trading:
90%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
22 142.87 USD (31.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
98.29% (20 318.67 USD)
Kapital:
97.25% (8 122.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD# 486
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD# 86K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD# 2.7M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 648.20 USD
Schlechtester Trade: -1 573 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 66
Max. aufeinandergehende Verluste: 20
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +28 176.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -20 430.77 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 43" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

High Risk Gold trade
Keine Bewertungen
2026.01.05 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.31 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 14:23
High current drawdown in 84% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 01:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.67% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 01:50
No swaps are charged
2025.12.23 01:50
No swaps are charged
2025.12.23 01:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 13:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 11:26
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 13:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
