Trades insgesamt:
486
Gewinntrades:
385 (79.21%)
Verlusttrades:
101 (20.78%)
Bester Trade:
1 648.20 USD
Schlechtester Trade:
-1 573.40 USD
Bruttoprofit:
142 666.63 USD (3 778 614 pips)
Bruttoverlust:
-57 009.95 USD (1 085 112 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
67 (28 176.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
40 387.01 USD (66)
Sharpe Ratio:
0.45
Trading-Aktivität:
93.44%
Max deposit load:
202.34%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
3.87
Long-Positionen:
481 (98.97%)
Short-Positionen:
5 (1.03%)
Profit-Faktor:
2.50
Mathematische Gewinnerwartung:
176.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
370.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-564.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
28 (-20 430.77 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-20 591.70 USD (20)
Wachstum pro Monat :
12.97%
Jahresprognose:
157.40%
Algo-Trading:
90%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
22 142.87 USD (31.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
98.29% (20 318.67 USD)
Kapital:
97.25% (8 122.20 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD#
|486
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD#
|86K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD#
|2.7M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 43" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
High Risk Gold trade
Keine Bewertungen
