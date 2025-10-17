- Прирост
Всего трейдов:
444
Прибыльных трейдов:
359 (80.85%)
Убыточных трейдов:
85 (19.14%)
Лучший трейд:
1 648.20 USD
Худший трейд:
-1 573.40 USD
Общая прибыль:
126 175.92 USD (3 546 000 pips)
Общий убыток:
-49 032.45 USD (929 056 pips)
Макс. серия выигрышей:
67 (28 176.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
40 387.01 USD (66)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
92.37%
Макс. загрузка депозита:
202.34%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
3.48
Длинных трейдов:
439 (98.87%)
Коротких трейдов:
5 (1.13%)
Профит фактор:
2.57
Мат. ожидание:
173.75 USD
Средняя прибыль:
351.46 USD
Средний убыток:
-576.85 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-20 430.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-20 591.70 USD (20)
Прирост в месяц:
1 493.80%
Годовой прогноз:
18 124.72%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
22 142.87 USD (31.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
98.29% (20 318.67 USD)
По эквити:
97.25% (8 122.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|444
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|77K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|2.6M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 43" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
High Risk Gold trade
Нет отзывов
