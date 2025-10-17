СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / High Risk Gold
Jin Sangun

High Risk Gold

Jin Sangun
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 25%
XMGlobal-Real 43
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
444
Прибыльных трейдов:
359 (80.85%)
Убыточных трейдов:
85 (19.14%)
Лучший трейд:
1 648.20 USD
Худший трейд:
-1 573.40 USD
Общая прибыль:
126 175.92 USD (3 546 000 pips)
Общий убыток:
-49 032.45 USD (929 056 pips)
Макс. серия выигрышей:
67 (28 176.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
40 387.01 USD (66)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
92.37%
Макс. загрузка депозита:
202.34%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
3.48
Длинных трейдов:
439 (98.87%)
Коротких трейдов:
5 (1.13%)
Профит фактор:
2.57
Мат. ожидание:
173.75 USD
Средняя прибыль:
351.46 USD
Средний убыток:
-576.85 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-20 430.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-20 591.70 USD (20)
Прирост в месяц:
1 493.80%
Годовой прогноз:
18 124.72%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
22 142.87 USD (31.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
98.29% (20 318.67 USD)
По эквити:
97.25% (8 122.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 444
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 77K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 2.6M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 648.20 USD
Худший трейд: -1 573 USD
Макс. серия выигрышей: 66
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +28 176.57 USD
Макс. убыток в серии: -20 430.77 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 43" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

High Risk Gold trade
Нет отзывов
2025.12.24 01:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.67% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 01:50
No swaps are charged
2025.12.23 01:50
No swaps are charged
2025.12.23 01:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 13:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 11:26
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 13:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 01:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 19:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 15:35
No swaps are charged on the signal account
2025.12.08 06:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 18:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
High Risk Gold
30 USD в месяц
25%
0
0
USD
8.7K
USD
17
89%
444
80%
92%
2.57
173.75
USD
98%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.