- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
486
이익 거래:
385 (79.21%)
손실 거래:
101 (20.78%)
최고의 거래:
1 648.20 USD
최악의 거래:
-1 573.40 USD
총 수익:
142 666.63 USD (3 778 614 pips)
총 손실:
-57 009.95 USD (1 085 112 pips)
연속 최대 이익:
67 (28 176.57 USD)
연속 최대 이익:
40 387.01 USD (66)
샤프 비율:
0.45
거래 활동:
93.44%
최대 입금량:
202.34%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
3.87
롱(주식매수):
481 (98.97%)
숏(주식차입매도):
5 (1.03%)
수익 요인:
2.50
기대수익:
176.25 USD
평균 이익:
370.56 USD
평균 손실:
-564.45 USD
연속 최대 손실:
28 (-20 430.77 USD)
연속 최대 손실:
-20 591.70 USD (20)
월별 성장률:
12.97%
연간 예측:
157.40%
Algo 트레이딩:
90%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
22 142.87 USD (31.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
98.29% (20 318.67 USD)
자본금별:
97.25% (8 122.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD#
|486
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD#
|86K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD#
|2.7M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 648.20 USD
최악의 거래: -1 573 USD
연속 최대 이익: 66
연속 최대 손실: 20
연속 최대 이익: +28 176.57 USD
연속 최대 손실: -20 430.77 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 43"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
High Risk Gold trade
