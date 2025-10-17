시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / High Risk Gold
Jin Sangun

High Risk Gold

Jin Sangun
0 리뷰
안정성
20
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -63%
XMGlobal-Real 43
1:500
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
486
이익 거래:
385 (79.21%)
손실 거래:
101 (20.78%)
최고의 거래:
1 648.20 USD
최악의 거래:
-1 573.40 USD
총 수익:
142 666.63 USD (3 778 614 pips)
총 손실:
-57 009.95 USD (1 085 112 pips)
연속 최대 이익:
67 (28 176.57 USD)
연속 최대 이익:
40 387.01 USD (66)
샤프 비율:
0.45
거래 활동:
93.44%
최대 입금량:
202.34%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
3.87
롱(주식매수):
481 (98.97%)
숏(주식차입매도):
5 (1.03%)
수익 요인:
2.50
기대수익:
176.25 USD
평균 이익:
370.56 USD
평균 손실:
-564.45 USD
연속 최대 손실:
28 (-20 430.77 USD)
연속 최대 손실:
-20 591.70 USD (20)
월별 성장률:
12.97%
연간 예측:
157.40%
Algo 트레이딩:
90%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
22 142.87 USD (31.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
98.29% (20 318.67 USD)
자본금별:
97.25% (8 122.20 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD# 486
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD# 86K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD# 2.7M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 648.20 USD
최악의 거래: -1 573 USD
연속 최대 이익: 66
연속 최대 손실: 20
연속 최대 이익: +28 176.57 USD
연속 최대 손실: -20 430.77 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 43"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

High Risk Gold trade
리뷰 없음
2026.01.05 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.31 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 14:23
High current drawdown in 84% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 01:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.67% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 01:50
No swaps are charged
2025.12.23 01:50
No swaps are charged
2025.12.23 01:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 13:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 11:26
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 13:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
