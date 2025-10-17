- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
486
Negociações com lucro:
385 (79.21%)
Negociações com perda:
101 (20.78%)
Melhor negociação:
1 648.20 USD
Pior negociação:
-1 573.40 USD
Lucro bruto:
142 666.63 USD (3 778 614 pips)
Perda bruta:
-57 009.95 USD (1 085 112 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
67 (28 176.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
40 387.01 USD (66)
Índice de Sharpe:
0.45
Atividade de negociação:
93.44%
Depósito máximo carregado:
202.34%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
3.87
Negociações longas:
481 (98.97%)
Negociações curtas:
5 (1.03%)
Fator de lucro:
2.50
Valor esperado:
176.25 USD
Lucro médio:
370.56 USD
Perda média:
-564.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
28 (-20 430.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20 591.70 USD (20)
Crescimento mensal:
12.97%
Previsão anual:
157.40%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
22 142.87 USD (31.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
98.29% (20 318.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
97.25% (8 122.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD#
|486
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD#
|86K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD#
|2.7M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
High Risk Gold trade
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-63%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
20
90%
486
79%
93%
2.50
176.25
USD
USD
98%
1:500