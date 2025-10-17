SinaisSeções
High Risk Gold
Jin Sangun

High Risk Gold

Jin Sangun
0 comentários
20 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -63%
XMGlobal-Real 43
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
486
Negociações com lucro:
385 (79.21%)
Negociações com perda:
101 (20.78%)
Melhor negociação:
1 648.20 USD
Pior negociação:
-1 573.40 USD
Lucro bruto:
142 666.63 USD (3 778 614 pips)
Perda bruta:
-57 009.95 USD (1 085 112 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
67 (28 176.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
40 387.01 USD (66)
Índice de Sharpe:
0.45
Atividade de negociação:
93.44%
Depósito máximo carregado:
202.34%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
3.87
Negociações longas:
481 (98.97%)
Negociações curtas:
5 (1.03%)
Fator de lucro:
2.50
Valor esperado:
176.25 USD
Lucro médio:
370.56 USD
Perda média:
-564.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
28 (-20 430.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20 591.70 USD (20)
Crescimento mensal:
12.97%
Previsão anual:
157.40%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
22 142.87 USD (31.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
98.29% (20 318.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
97.25% (8 122.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD# 486
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD# 86K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD# 2.7M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 648.20 USD
Pior negociação: -1 573 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 66
Máximo de perdas consecutivas: 20
Máximo lucro consecutivo: +28 176.57 USD
Máxima perda consecutiva: -20 430.77 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 43" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

High Risk Gold trade
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
High Risk Gold
-63%
0
0
USD
17K
USD
20
90%
486
79%
93%
2.50
176.25
USD
98%
1:500
