Segnali / MetaTrader 4 / High Risk Gold
Jin Sangun

High Risk Gold

Jin Sangun
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 1 047%
XMGlobal-Real 43
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
267
Profit Trade:
237 (88.76%)
Loss Trade:
30 (11.24%)
Best Trade:
923.70 USD
Worst Trade:
-308.43 USD
Profitto lordo:
61 731.21 USD (2 590 474 pips)
Perdita lorda:
-4 916.08 USD (176 144 pips)
Vincite massime consecutive:
67 (28 176.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28 176.57 USD (67)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
11.68
Long Trade:
262 (98.13%)
Short Trade:
5 (1.87%)
Fattore di profitto:
12.56
Profitto previsto:
212.79 USD
Profitto medio:
260.47 USD
Perdita media:
-163.87 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-4 865.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 865.94 USD (28)
Crescita mensile:
6 654.91%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4 865.94 USD (12.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.32% (4 865.94 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 267
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 57K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 2.4M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +923.70 USD
Worst Trade: -308 USD
Vincite massime consecutive: 67
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +28 176.57 USD
Massima perdita consecutiva: -4 865.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 43" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

High Risk Gold trade
2025.10.17 05:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.17 05:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 05:11
A large drawdown may occur on the account again
