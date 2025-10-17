- Crescita
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
267
Profit Trade:
237 (88.76%)
Loss Trade:
30 (11.24%)
Best Trade:
923.70 USD
Worst Trade:
-308.43 USD
Profitto lordo:
61 731.21 USD (2 590 474 pips)
Perdita lorda:
-4 916.08 USD (176 144 pips)
Vincite massime consecutive:
67 (28 176.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28 176.57 USD (67)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
11.68
Long Trade:
262 (98.13%)
Short Trade:
5 (1.87%)
Fattore di profitto:
12.56
Profitto previsto:
212.79 USD
Profitto medio:
260.47 USD
Perdita media:
-163.87 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-4 865.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 865.94 USD (28)
Crescita mensile:
6 654.91%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4 865.94 USD (12.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.32% (4 865.94 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|267
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|57K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|2.4M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Best Trade: +923.70 USD
Worst Trade: -308 USD
Vincite massime consecutive: 67
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +28 176.57 USD
Massima perdita consecutiva: -4 865.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 43" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
High Risk Gold trade
