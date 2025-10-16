SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FUTNG
Aleksandr Dziuba

FUTNG

Aleksandr Dziuba
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
Just2Trade-MT5
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
162
Kârla kapanan işlemler:
87 (53.70%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (46.30%)
En iyi işlem:
905.16 USD
En kötü işlem:
-877.80 USD
Brüt kâr:
26 566.19 USD (2 643 pips)
Brüt zarar:
-23 799.69 USD (2 266 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (691.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 379.66 USD (2)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
93.05%
Maks. mevduat yükü:
12.35%
En son işlem:
27 dakika önce
Hafta başına işlemler:
116
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.54
Alış işlemleri:
81 (50.00%)
Satış işlemleri:
81 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
17.08 USD
Ortalama kâr:
305.36 USD
Ortalama zarar:
-317.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-156.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-911.54 USD (2)
Aylık büyüme:
1.63%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.36 USD
Maksimum:
1 089.65 USD (0.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.63% (1 086.48 USD)
Varlığa göre:
0.01% (10.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
FUTNGZ25 81
FUTNGX25 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
FUTNGZ25 13K
FUTNGX25 -9.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
FUTNGZ25 1.3K
FUTNGX25 -911
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +905.16 USD
En kötü işlem: -878 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +691.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -156.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Just2Trade-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Данный сигнал показывает работу ATS BAS.
İnceleme yok
2025.10.16 04:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 04:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FUTNG
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
173K
USD
2
99%
162
53%
93%
1.11
17.08
USD
1%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.