- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|FUTNGZ25
|196
|FUTNGF26
|172
|FUTNGX25
|140
|FUTNGH26
|140
|FUTNGG26
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|FUTNGZ25
|-36K
|FUTNGF26
|21K
|FUTNGX25
|8.3K
|FUTNGH26
|7.4K
|FUTNGG26
|5.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|FUTNGZ25
|-3.5K
|FUTNGF26
|2.2K
|FUTNGX25
|915
|FUTNGH26
|847
|FUTNGG26
|591
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Just2Trade-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Мы преодолели технический сбой и восстановили депозит. Начинаем расти. Я очень надеюсь, что брокер J2T больше не будет допускать такие непозволительные для торговли вещи.
21 ноября 2025 года, по вине J2T произошел глобальный сбой. Данные котировок не соответствовали текущему графику цен боле трех часов. Из за этого сделки прошли по неверной цене. Сейчас идет спор о восстановлении депозита. Ну а EA продолжает работать. Я думаю на восстановление понадобится неделя две.
