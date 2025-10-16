СигналыРазделы
FUTNG

Aleksandr Dziuba
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 4%
Just2Trade-MT5
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
671
Прибыльных трейдов:
358 (53.35%)
Убыточных трейдов:
313 (46.65%)
Лучший трейд:
3 245.42 USD
Худший трейд:
-3 342.56 USD
Общая прибыль:
194 380.15 USD (19 380 pips)
Общий убыток:
-188 403.42 USD (18 362 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (525.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 245.42 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
97.12%
Макс. загрузка депозита:
98.56%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
74
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.51
Длинных трейдов:
336 (50.07%)
Коротких трейдов:
335 (49.93%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
8.91 USD
Средняя прибыль:
542.96 USD
Средний убыток:
-601.93 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-474.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 533.84 USD (2)
Прирост в месяц:
2.22%
Годовой прогноз:
26.95%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 366.49 USD
Максимальная:
11 804.38 USD (6.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.58% (11 807.55 USD)
По эквити:
12.14% (20 631.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
FUTNGZ25 196
FUTNGF26 172
FUTNGX25 140
FUTNGH26 140
FUTNGG26 23
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
FUTNGZ25 -36K
FUTNGF26 21K
FUTNGX25 8.3K
FUTNGH26 7.4K
FUTNGG26 5.8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
FUTNGZ25 -3.5K
FUTNGF26 2.2K
FUTNGX25 915
FUTNGH26 847
FUTNGG26 591
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 245.42 USD
Худший трейд: -3 343 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +525.98 USD
Макс. убыток в серии: -474.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Just2Trade-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Данный сигнал показывает работу ATS BAS.
Нет отзывов
2025.12.18 17:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 18:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.09 21:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 11:17
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 02:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 12:32 2025.11.25 12:32:16  

Мы преодолели технический сбой и восстановили депозит. Начинаем расти. Я очень надеюсь, что брокер J2T больше не будет допускать такие непозволительные для торговли вещи.

2025.11.25 12:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 07:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 19:03 2025.11.24 19:03:07  

21 ноября 2025 года, по вине J2T произошел глобальный сбой. Данные котировок не соответствовали текущему графику цен боле трех часов. Из за этого сделки прошли по неверной цене. Сейчас идет спор о восстановлении депозита. Ну а EA продолжает работать. Я думаю на восстановление понадобится неделя две.

2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 17:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 21:47
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 07:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
