Aleksandr Dziuba

FUTNG

Aleksandr Dziuba
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
Just2Trade-MT5
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
162
Profit Trade:
87 (53.70%)
Loss Trade:
75 (46.30%)
Best Trade:
905.16 USD
Worst Trade:
-877.80 USD
Profitto lordo:
26 566.19 USD (2 643 pips)
Perdita lorda:
-23 799.69 USD (2 266 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (691.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 379.66 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
93.16%
Massimo carico di deposito:
12.35%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
116
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.54
Long Trade:
81 (50.00%)
Short Trade:
81 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
17.08 USD
Profitto medio:
305.36 USD
Perdita media:
-317.33 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-156.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-911.54 USD (2)
Crescita mensile:
1.63%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.36 USD
Massimale:
1 089.65 USD (0.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.63% (1 086.48 USD)
Per equità:
0.01% (10.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
FUTNGZ25 81
FUTNGX25 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
FUTNGZ25 13K
FUTNGX25 -9.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
FUTNGZ25 1.3K
FUTNGX25 -911
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +905.16 USD
Worst Trade: -878 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +691.32 USD
Massima perdita consecutiva: -156.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Just2Trade-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Данный сигнал показывает работу ATS BAS.
Non ci sono recensioni
2025.10.16 04:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 04:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FUTNG
30USD al mese
2%
0
0
USD
173K
USD
2
99%
162
53%
93%
1.11
17.08
USD
1%
1:100
