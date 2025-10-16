- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|FUTNGZ25
|196
|FUTNGF26
|172
|FUTNGX25
|140
|FUTNGH26
|140
|FUTNGG26
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|FUTNGZ25
|-36K
|FUTNGF26
|21K
|FUTNGX25
|8.3K
|FUTNGH26
|7.4K
|FUTNGG26
|5.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|FUTNGZ25
|-3.5K
|FUTNGF26
|2.2K
|FUTNGX25
|915
|FUTNGH26
|847
|FUTNGG26
|591
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Drawdown
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Just2Trade-MT5" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
Мы преодолели технический сбой и восстановили депозит. Начинаем расти. Я очень надеюсь, что брокер J2T больше не будет допускать такие непозволительные для торговли вещи.
21 ноября 2025 года, по вине J2T произошел глобальный сбой. Данные котировок не соответствовали текущему графику цен боле трех часов. Из за этого сделки прошли по неверной цене. Сейчас идет спор о восстановлении депозита. Ну а EA продолжает работать. Я думаю на восстановление понадобится неделя две.
