Aleksandr Dziuba

FUTNG

Aleksandr Dziuba
0 reviews
Reliability
12 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 4%
Just2Trade-MT5
1:100
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
671
Profit Trades:
358 (53.35%)
Loss Trades:
313 (46.65%)
Best trade:
3 245.42 USD
Worst trade:
-3 342.56 USD
Gross Profit:
194 380.15 USD (19 380 pips)
Gross Loss:
-188 403.42 USD (18 362 pips)
Maximum consecutive wins:
6 (525.98 USD)
Maximal consecutive profit:
3 245.42 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
97.12%
Max deposit load:
98.56%
Latest trade:
8 hours ago
Trades per week:
74
Avg holding time:
7 hours
Recovery Factor:
0.51
Long Trades:
336 (50.07%)
Short Trades:
335 (49.93%)
Profit Factor:
1.03
Expected Payoff:
8.91 USD
Average Profit:
542.96 USD
Average Loss:
-601.93 USD
Maximum consecutive losses:
4 (-474.90 USD)
Maximal consecutive loss:
-4 533.84 USD (2)
Monthly growth:
2.22%
Annual Forecast:
26.95%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
2 366.49 USD
Maximal:
11 804.38 USD (6.58%)
Relative drawdown:
By Balance:
6.58% (11 807.55 USD)
By Equity:
12.14% (20 631.76 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
FUTNGZ25 196
FUTNGF26 172
FUTNGX25 140
FUTNGH26 140
FUTNGG26 23
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
FUTNGZ25 -36K
FUTNGF26 21K
FUTNGX25 8.3K
FUTNGH26 7.4K
FUTNGG26 5.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
FUTNGZ25 -3.5K
FUTNGF26 2.2K
FUTNGX25 915
FUTNGH26 847
FUTNGG26 591
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +3 245.42 USD
Worst trade: -3 343 USD
Maximum consecutive wins: 1
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +525.98 USD
Maximal consecutive loss: -474.90 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Just2Trade-MT5" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

Данный сигнал показывает работу ATS BAS.
No reviews
2025.12.18 17:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 18:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.09 21:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 11:17
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 02:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 12:32 2025.11.25 12:32:16  

Мы преодолели технический сбой и восстановили депозит. Начинаем расти. Я очень надеюсь, что брокер J2T больше не будет допускать такие непозволительные для торговли вещи.

2025.11.25 12:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 07:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 19:03 2025.11.24 19:03:07  

21 ноября 2025 года, по вине J2T произошел глобальный сбой. Данные котировок не соответствовали текущему графику цен боле трех часов. Из за этого сделки прошли по неверной цене. Сейчас идет спор о восстановлении депозита. Ну а EA продолжает работать. Я думаю на восстановление понадобится неделя две.

2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 17:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 21:47
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 07:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
FUTNG
30 USD per month
4%
0
0
USD
176K
USD
12
99%
671
53%
97%
1.03
8.91
USD
12%
1:100
