Aleksandr Dziuba

FUTNG

Aleksandr Dziuba
レビュー0件
信頼性
12週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 4%
Just2Trade-MT5
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
671
利益トレード:
358 (53.35%)
損失トレード:
313 (46.65%)
ベストトレード:
3 245.42 USD
最悪のトレード:
-3 342.56 USD
総利益:
194 380.15 USD (19 380 pips)
総損失:
-188 403.42 USD (18 362 pips)
最大連続の勝ち:
6 (525.98 USD)
最大連続利益:
3 245.42 USD (1)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
97.12%
最大入金額:
98.56%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
74
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
0.51
長いトレード:
336 (50.07%)
短いトレード:
335 (49.93%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
8.91 USD
平均利益:
542.96 USD
平均損失:
-601.93 USD
最大連続の負け:
4 (-474.90 USD)
最大連続損失:
-4 533.84 USD (2)
月間成長:
2.22%
年間予想:
26.95%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 366.49 USD
最大の:
11 804.38 USD (6.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.58% (11 807.55 USD)
エクイティによる:
12.14% (20 631.76 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
FUTNGZ25 196
FUTNGF26 172
FUTNGX25 140
FUTNGH26 140
FUTNGG26 23
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
FUTNGZ25 -36K
FUTNGF26 21K
FUTNGX25 8.3K
FUTNGH26 7.4K
FUTNGG26 5.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
FUTNGZ25 -3.5K
FUTNGF26 2.2K
FUTNGX25 915
FUTNGH26 847
FUTNGG26 591
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 245.42 USD
最悪のトレード: -3 343 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +525.98 USD
最大連続損失: -474.90 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Just2Trade-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Данный сигнал показывает работу ATS BAS.
レビューなし
2025.12.18 17:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 18:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.09 21:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 11:17
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 02:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 12:32 2025.11.25 12:32:16  

Мы преодолели технический сбой и восстановили депозит. Начинаем расти. Я очень надеюсь, что брокер J2T больше не будет допускать такие непозволительные для торговли вещи.

2025.11.25 12:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 07:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 19:03 2025.11.24 19:03:07  

21 ноября 2025 года, по вине J2T произошел глобальный сбой. Данные котировок не соответствовали текущему графику цен боле трех часов. Из за этого сделки прошли по неверной цене. Сейчас идет спор о восстановлении депозита. Ну а EA продолжает работать. Я думаю на восстановление понадобится неделя две.

2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 17:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 21:47
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 07:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
