시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / FUTNG
Aleksandr Dziuba

FUTNG

Aleksandr Dziuba
0 리뷰
안정성
14
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 6%
Just2Trade-MT5
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
763
이익 거래:
406 (53.21%)
손실 거래:
357 (46.79%)
최고의 거래:
3 245.42 USD
최악의 거래:
-3 342.56 USD
총 수익:
209 080.81 USD (20 846 pips)
총 손실:
-198 607.37 USD (19 322 pips)
연속 최대 이익:
6 (525.98 USD)
연속 최대 이익:
3 245.42 USD (1)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
97.12%
최대 입금량:
98.56%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
92
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
0.89
롱(주식매수):
382 (50.07%)
숏(주식차입매도):
381 (49.93%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
13.73 USD
평균 이익:
514.98 USD
평균 손실:
-556.32 USD
연속 최대 손실:
4 (-684.25 USD)
연속 최대 손실:
-4 533.84 USD (2)
월별 성장률:
4.57%
연간 예측:
55.43%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 366.49 USD
최대한의:
11 804.38 USD (6.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.58% (11 807.55 USD)
자본금별:
12.14% (20 631.76 USD)

배포

심볼 Sell Buy
FUTNGZ25 196
FUTNGH26 186
FUTNGF26 172
FUTNGX25 140
FUTNGG26 69
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
FUTNGZ25 -36K
FUTNGH26 1.8K
FUTNGF26 21K
FUTNGX25 8.3K
FUTNGG26 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
FUTNGZ25 -3.5K
FUTNGH26 320
FUTNGF26 2.2K
FUTNGX25 915
FUTNGG26 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +3 245.42 USD
최악의 거래: -3 343 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +525.98 USD
연속 최대 손실: -684.25 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Just2Trade-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Данный сигнал показывает работу ATS BAS.
리뷰 없음
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.02 08:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 17:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 18:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.09 21:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 11:17
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 02:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 12:32 2025.11.25 12:32:16  

Мы преодолели технический сбой и восстановили депозит. Начинаем расти. Я очень надеюсь, что брокер J2T больше не будет допускать такие непозволительные для торговли вещи.

2025.11.25 12:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 07:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 19:03 2025.11.24 19:03:07  

21 ноября 2025 года, по вине J2T произошел глобальный сбой. Данные котировок не соответствовали текущему графику цен боле трех часов. Из за этого сделки прошли по неверной цене. Сейчас идет спор о восстановлении депозита. Ну а EA продолжает работать. Я думаю на восстановление понадобится неделя две.

2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
