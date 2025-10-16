SeñalesSecciones
Aleksandr Dziuba

FUTNG

Aleksandr Dziuba
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 4%
Just2Trade-MT5
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
671
Transacciones Rentables:
358 (53.35%)
Transacciones Irrentables:
313 (46.65%)
Mejor transacción:
3 245.42 USD
Peor transacción:
-3 342.56 USD
Beneficio Bruto:
194 380.15 USD (19 380 pips)
Pérdidas Brutas:
-188 403.42 USD (18 362 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (525.98 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 245.42 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
97.12%
Carga máxima del depósito:
98.56%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
74
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
0.51
Transacciones Largas:
336 (50.07%)
Transacciones Cortas:
335 (49.93%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
8.91 USD
Beneficio medio:
542.96 USD
Pérdidas medias:
-601.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-474.90 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 533.84 USD (2)
Crecimiento al mes:
2.22%
Pronóstico anual:
26.95%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 366.49 USD
Máxima:
11 804.38 USD (6.58%)
Reducción relativa:
De balance:
6.58% (11 807.55 USD)
De fondos:
12.14% (20 631.76 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
FUTNGZ25 196
FUTNGF26 172
FUTNGX25 140
FUTNGH26 140
FUTNGG26 23
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
FUTNGZ25 -36K
FUTNGF26 21K
FUTNGX25 8.3K
FUTNGH26 7.4K
FUTNGG26 5.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
FUTNGZ25 -3.5K
FUTNGF26 2.2K
FUTNGX25 915
FUTNGH26 847
FUTNGG26 591
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 245.42 USD
Peor transacción: -3 343 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +525.98 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -474.90 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Just2Trade-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Данный сигнал показывает работу ATS BAS.
No hay comentarios
2025.12.18 17:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 18:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.09 21:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 11:17
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 02:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 12:32 2025.11.25 12:32:16  

Мы преодолели технический сбой и восстановили депозит. Начинаем расти. Я очень надеюсь, что брокер J2T больше не будет допускать такие непозволительные для торговли вещи.

2025.11.25 12:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 07:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 19:03 2025.11.24 19:03:07  

21 ноября 2025 года, по вине J2T произошел глобальный сбой. Данные котировок не соответствовали текущему графику цен боле трех часов. Из за этого сделки прошли по неверной цене. Сейчас идет спор о восстановлении депозита. Ну а EA продолжает работать. Я думаю на восстановление понадобится неделя две.

2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 17:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 21:47
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 07:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
