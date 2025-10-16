信号部分
信号 / MetaTrader 5 / FUTNG
Aleksandr Dziuba

FUTNG

Aleksandr Dziuba
可靠性
12
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 4%
Just2Trade-MT5
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
671
盈利交易:
358 (53.35%)
亏损交易:
313 (46.65%)
最好交易:
3 245.42 USD
最差交易:
-3 342.56 USD
毛利:
194 380.15 USD (19 380 pips)
毛利亏损:
-188 403.42 USD (18 362 pips)
最大连续赢利:
6 (525.98 USD)
最大连续盈利:
3 245.42 USD (1)
夏普比率:
0.02
交易活动:
97.12%
最大入金加载:
98.56%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
74
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.51
长期交易:
336 (50.07%)
短期交易:
335 (49.93%)
利润因子:
1.03
预期回报:
8.91 USD
平均利润:
542.96 USD
平均损失:
-601.93 USD
最大连续失误:
4 (-474.90 USD)
最大连续亏损:
-4 533.84 USD (2)
每月增长:
2.22%
年度预测:
26.95%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2 366.49 USD
最大值:
11 804.38 USD (6.58%)
相对跌幅:
结余:
6.58% (11 807.55 USD)
净值:
12.14% (20 631.76 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
FUTNGZ25 196
FUTNGF26 172
FUTNGX25 140
FUTNGH26 140
FUTNGG26 23
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
FUTNGZ25 -36K
FUTNGF26 21K
FUTNGX25 8.3K
FUTNGH26 7.4K
FUTNGG26 5.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
FUTNGZ25 -3.5K
FUTNGF26 2.2K
FUTNGX25 915
FUTNGH26 847
FUTNGG26 591
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3 245.42 USD
最差交易: -3 343 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +525.98 USD
最大连续亏损: -474.90 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Just2Trade-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Данный сигнал показывает работу ATS BAS.
2025.12.18 17:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 18:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.09 21:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 11:17
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 02:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 12:32 2025.11.25 12:32:16  

Мы преодолели технический сбой и восстановили депозит. Начинаем расти. Я очень надеюсь, что брокер J2T больше не будет допускать такие непозволительные для торговли вещи.

2025.11.25 12:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 07:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 19:03 2025.11.24 19:03:07  

21 ноября 2025 года, по вине J2T произошел глобальный сбой. Данные котировок не соответствовали текущему графику цен боле трех часов. Из за этого сделки прошли по неверной цене. Сейчас идет спор о восстановлении депозита. Ну а EA продолжает работать. Я думаю на восстановление понадобится неделя две.

2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 17:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 21:47
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 07:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
