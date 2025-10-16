- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
671
盈利交易:
358 (53.35%)
亏损交易:
313 (46.65%)
最好交易:
3 245.42 USD
最差交易:
-3 342.56 USD
毛利:
194 380.15 USD (19 380 pips)
毛利亏损:
-188 403.42 USD (18 362 pips)
最大连续赢利:
6 (525.98 USD)
最大连续盈利:
3 245.42 USD (1)
夏普比率:
0.02
交易活动:
97.12%
最大入金加载:
98.56%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
74
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.51
长期交易:
336 (50.07%)
短期交易:
335 (49.93%)
利润因子:
1.03
预期回报:
8.91 USD
平均利润:
542.96 USD
平均损失:
-601.93 USD
最大连续失误:
4 (-474.90 USD)
最大连续亏损:
-4 533.84 USD (2)
每月增长:
2.22%
年度预测:
26.95%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2 366.49 USD
最大值:
11 804.38 USD (6.58%)
相对跌幅:
结余:
6.58% (11 807.55 USD)
净值:
12.14% (20 631.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|FUTNGZ25
|196
|FUTNGF26
|172
|FUTNGX25
|140
|FUTNGH26
|140
|FUTNGG26
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|FUTNGZ25
|-36K
|FUTNGF26
|21K
|FUTNGX25
|8.3K
|FUTNGH26
|7.4K
|FUTNGG26
|5.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|FUTNGZ25
|-3.5K
|FUTNGF26
|2.2K
|FUTNGX25
|915
|FUTNGH26
|847
|FUTNGG26
|591
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 245.42 USD
最差交易: -3 343 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +525.98 USD
最大连续亏损: -474.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Just2Trade-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Данный сигнал показывает работу ATS BAS.
没有评论
Мы преодолели технический сбой и восстановили депозит. Начинаем расти. Я очень надеюсь, что брокер J2T больше не будет допускать такие непозволительные для торговли вещи.
21 ноября 2025 года, по вине J2T произошел глобальный сбой. Данные котировок не соответствовали текущему графику цен боле трех часов. Из за этого сделки прошли по неверной цене. Сейчас идет спор о восстановлении депозита. Ну а EA продолжает работать. Я думаю на восстановление понадобится неделя две.
