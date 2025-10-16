SignaleKategorien
Aleksandr Dziuba

FUTNG

Aleksandr Dziuba
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 4%
Just2Trade-MT5
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
671
Gewinntrades:
358 (53.35%)
Verlusttrades:
313 (46.65%)
Bester Trade:
3 245.42 USD
Schlechtester Trade:
-3 342.56 USD
Bruttoprofit:
194 380.15 USD (19 380 pips)
Bruttoverlust:
-188 403.42 USD (18 362 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (525.98 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 245.42 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
97.12%
Max deposit load:
98.56%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
74
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
0.51
Long-Positionen:
336 (50.07%)
Short-Positionen:
335 (49.93%)
Profit-Faktor:
1.03
Mathematische Gewinnerwartung:
8.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
542.96 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-601.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-474.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 533.84 USD (2)
Wachstum pro Monat :
2.22%
Jahresprognose:
26.95%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 366.49 USD
Maximaler:
11 804.38 USD (6.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.58% (11 807.55 USD)
Kapital:
12.14% (20 631.76 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
FUTNGZ25 196
FUTNGF26 172
FUTNGX25 140
FUTNGH26 140
FUTNGG26 23
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
FUTNGZ25 -36K
FUTNGF26 21K
FUTNGX25 8.3K
FUTNGH26 7.4K
FUTNGG26 5.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
FUTNGZ25 -3.5K
FUTNGF26 2.2K
FUTNGX25 915
FUTNGH26 847
FUTNGG26 591
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 245.42 USD
Schlechtester Trade: -3 343 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +525.98 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -474.90 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Just2Trade-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Данный сигнал показывает работу ATS BAS.
Keine Bewertungen
2025.12.18 17:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 18:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.09 21:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 11:17
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 02:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 12:32 2025.11.25 12:32:16  

Мы преодолели технический сбой и восстановили депозит. Начинаем расти. Я очень надеюсь, что брокер J2T больше не будет допускать такие непозволительные для торговли вещи.

2025.11.25 12:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 07:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 19:03 2025.11.24 19:03:07  

21 ноября 2025 года, по вине J2T произошел глобальный сбой. Данные котировок не соответствовали текущему графику цен боле трех часов. Из за этого сделки прошли по неверной цене. Сейчас идет спор о восстановлении депозита. Ну а EA продолжает работать. Я думаю на восстановление понадобится неделя две.

2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 17:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 21:47
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 07:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
