Aleksandr Dziuba

FUTNG

Aleksandr Dziuba
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 4%
Just2Trade-MT5
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
671
Negociações com lucro:
358 (53.35%)
Negociações com perda:
313 (46.65%)
Melhor negociação:
3 245.42 USD
Pior negociação:
-3 342.56 USD
Lucro bruto:
194 380.15 USD (19 380 pips)
Perda bruta:
-188 403.42 USD (18 362 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (525.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 245.42 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
97.12%
Depósito máximo carregado:
98.56%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
74
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.51
Negociações longas:
336 (50.07%)
Negociações curtas:
335 (49.93%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
8.91 USD
Lucro médio:
542.96 USD
Perda média:
-601.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-474.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 533.84 USD (2)
Crescimento mensal:
2.22%
Previsão anual:
26.95%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 366.49 USD
Máximo:
11 804.38 USD (6.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.58% (11 807.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.14% (20 631.76 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
FUTNGZ25 196
FUTNGF26 172
FUTNGX25 140
FUTNGH26 140
FUTNGG26 23
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
FUTNGZ25 -36K
FUTNGF26 21K
FUTNGX25 8.3K
FUTNGH26 7.4K
FUTNGG26 5.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
FUTNGZ25 -3.5K
FUTNGF26 2.2K
FUTNGX25 915
FUTNGH26 847
FUTNGG26 591
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 245.42 USD
Pior negociação: -3 343 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +525.98 USD
Máxima perda consecutiva: -474.90 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Just2Trade-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Данный сигнал показывает работу ATS BAS.
Sem comentários
2025.12.18 17:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 18:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.09 21:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 11:17
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 02:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 12:32 2025.11.25 12:32:16  

Мы преодолели технический сбой и восстановили депозит. Начинаем расти. Я очень надеюсь, что брокер J2T больше не будет допускать такие непозволительные для торговли вещи.

2025.11.25 12:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 08:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 07:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 19:03 2025.11.24 19:03:07  

21 ноября 2025 года, по вине J2T произошел глобальный сбой. Данные котировок не соответствовали текущему графику цен боле трех часов. Из за этого сделки прошли по неверной цене. Сейчас идет спор о восстановлении депозита. Ну а EA продолжает работать. Я думаю на восстановление понадобится неделя две.

2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 17:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 21:47
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 07:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
