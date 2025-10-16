- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|FUTNGZ25
|196
|FUTNGF26
|172
|FUTNGX25
|140
|FUTNGH26
|140
|FUTNGG26
|23
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|FUTNGZ25
|-36K
|FUTNGF26
|21K
|FUTNGX25
|8.3K
|FUTNGH26
|7.4K
|FUTNGG26
|5.8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|FUTNGZ25
|-3.5K
|FUTNGF26
|2.2K
|FUTNGX25
|915
|FUTNGH26
|847
|FUTNGG26
|591
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Just2Trade-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Мы преодолели технический сбой и восстановили депозит. Начинаем расти. Я очень надеюсь, что брокер J2T больше не будет допускать такие непозволительные для торговли вещи.
21 ноября 2025 года, по вине J2T произошел глобальный сбой. Данные котировок не соответствовали текущему графику цен боле трех часов. Из за этого сделки прошли по неверной цене. Сейчас идет спор о восстановлении депозита. Ну а EA продолжает работать. Я думаю на восстановление понадобится неделя две.
